Alerta por estafas: advierten por nuevas modalidades de fraudes telefónicos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Crece la preocupación por el aumento de estafas telefónicas y defraudaciones informáticas, especialmente dirigidas a adultos mayores. Recomiendan no atender llamados sospechosos y utilizar únicamente canales oficiales.

En las últimas horas se registraron nuevos intentos de estafas telefónicas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, una práctica delictiva que continúa en crecimiento en distintos puntos de la provincia y que afecta principalmente a personas adultas mayores.

En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por agentes municipales y contactan a los vecinos con el argumento de recordar supuestos beneficios o descuentos en el pago de tasas, un procedimiento que no se encuentra habilitado ni es utilizado por el municipio bajo ningún concepto ni en ninguna modalidad.

Ante esta situación, se alertó a la comunidad para que no atienda llamadas ni responda mensajes provenientes de números desconocidos, especialmente aquellos con característica 011 u otras que resulten sospechosas. También se aconseja cortar de inmediato la comunicación ante cualquier consulta inusual o pedido de datos personales.

Asimismo, se recomienda comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de cada organismo y no brindar información sensible por teléfono, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Desde el ámbito local remarcaron que la prevención y la información son herramientas clave y que la colaboración de toda la comunidad resulta fundamental para evitar que este tipo de delitos continúe afectando a vecinos y vecinas del distrito.