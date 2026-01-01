Unas 47 personas murieron y al menos 115 resultaron heridas en un incendio devastador ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, durante las celebraciones de Año Nuevo. Las autoridades han confirmado que las víctimas incluyen a varios turistas internacionales.

Crans-Montana es una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, famosa por sus impresionantes vistas del Matterhorn y Mont Blanc. La tragedia ocurrió en un bar de la zona, Le Constellation, donde se celebraba el cambio de año.

Las autoridades han cerrado el área al público y han establecido una zona de exclusión aérea mientras investigan las causas del incendio. Aún no se ha determinado el origen exacto, pero algunos testigos han señalado que las bengalas en botellas de champán podrían haber sido el factor desencadenante.

Macron se comunicó con el presidente suizo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con las autoridades suizas tras la tragedia. Macron manifestó sus condolencias a través de X (anteriormente Twitter) y aseguró que algunos de los heridos están siendo atendidos en hospitales franceses.

Estado de los heridos:

El presidente del cantón de Valais, Mathias Reynard, ha indicado que alrededor de 115 personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado crítico. Las víctimas están siendo atendidas en hospitales locales y en otros centros médicos de Suiza y fuera del país, especialmenet en Italia.

Testimonios y caos en el lugar:

Testigos describen escenas desgarradoras con gritos de pánico y personas tendidas en el suelo mientras intentaban escapar del fuego. El bar, que estaba lleno de al menos 200 personas, se vio envuelto en llamas en cuestión de segundos.

Reacciones internacionales:

La embajada de Estados Unidos en Suiza se ha declarado “profundamente consternada” por el desastre y está en contacto con las autoridades locales para brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses afectados. Igualmente, la embajada del Reino Unido ha advertido que es probable que haya víctimas de varios países, ya que Crans-Montana es un destino popular entre turistas internacionales.

Investigación en marcha:

Las autoridades han confirmado que la causa del incendio aún se está investigando. Testigos afirman que el fuego comenzó cuando las bengalas en botellas de champán fueron llevadas cerca del techo, lo que desencadenó una rápida propagación del fuego.

En tanto, Italia país sigue de cerca los esfuerzos de rescate y asistencia, mientras las autoridades luchan por identificar a las víctimas y determinar los detalles del desastre. La tragedia de Crans-Montana ha conmovido a Suiza y a la comunidad internacional, dejando un doloroso saldo de víctimas en lo que debía haber sido una celebración alegre.