Provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo protocolo para la Cámara Gesell

El nuevo protocolo de la Cámara Gesell, que regula la forma en que deben tomarse las declaraciones de niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos mentales que hayan sido víctimas de delitos o citadas como testigos, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires tras la promulgación de la ley en el Boletín Oficial.

La normativa, aprobada semanas atrás por la Legislatura bonaerense, tiene como objetivo central garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad durante los procesos judiciales y evitar la revictimización que puede producirse a partir de reiteradas instancias de declaración.

En ese sentido, el nuevo marco legal establece reglas precisas para la toma de testimonios, priorizando un abordaje integral y respetuoso.

Entre los principales puntos, se dispone que las víctimas o testigos deberán declarar una sola vez, mediante una audiencia videograbada, que luego podrá ser utilizada por las autoridades judiciales cada vez que resulte necesario en el expediente.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iañez, y apunta a reducir al mínimo la exposición de los menores y personas con discapacidad o padecimientos mentales al sistema penal. Con el nuevo protocolo, estas personas no deberán tener contacto directo con los imputados, ni con personal policial o de alcaldías, y su testimonio se realizará fuera de la sede del Fuero Penal.

La declaración se llevará a cabo a través de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión, conocido como Cámara Gesell, que permite que jueces, fiscales y defensores sigan la entrevista desde otro espacio, sin interferir directamente en el diálogo. De este modo, se busca generar un ámbito más cuidado y adecuado para la expresión de quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Según lo establece la ley, en la sala de entrevista solo estarán presentes el perito especialista en psicología y/o psicopedagogía y el niño, adolescente o persona a entrevistar. No obstante, el profesional interviniente podrá evaluar la conveniencia de que participe una persona adulta de confianza o un referente afectivo, si considera que su presencia resulta beneficiosa.

Desde el ámbito legislativo destacaron que el nuevo protocolo representa un avance significativo en materia de acceso a la justicia y protección de derechos, al incorporar estándares que priorizan el interés superior del niño y el respeto por la dignidad de las personas con discapacidad o padecimientos mentales. Además, remarcaron que la implementación uniforme de estas pautas permitirá mejorar la calidad de las investigaciones judiciales sin someter a las víctimas a situaciones traumáticas innecesarias.

Con la entrada en vigencia de esta ley, la provincia de Buenos Aires refuerza su compromiso con un sistema judicial más inclusivo y sensible, alineado con los tratados internacionales de derechos humanos y con las demandas de organismos y especialistas que desde hace años reclaman procedimientos más adecuados para la toma de declaraciones en contextos de vulnerabilidad.