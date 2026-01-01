Nacidos con el brindis: quiénes fueron los primeros bebés del 2026

- Advertisement -

Con el inicio de 2026 llegaron también las historias de los primeros bebés nacidos en distintos puntos del país. El “primer puesto” fue para la provincia de San Luis, donde Mia Saray Frías Olaechea nació exactamente a las 0 horas del 1º de enero, en pleno brindis de Año Nuevo.

Según informaron las autoridades de la Clínica Italia, en la ciudad de San Luis, Florencia Olaechea dio a luz justo en el cambio de año, convirtiendo a Mia Saray en la primera bebé argentina de 2026. La madre tenía una cesárea programada para el viernes, por lo que la familia había decidido festejar el Año Nuevo en la casa de un familiar. Sin embargo, en medio de la cena el trabajo de parto se adelantó y debieron trasladarse de urgencia a la clínica, donde se produjo el nacimiento.

Bebés federales en las primeras horas

Minutos después del nacimiento puntano, a las 00.02, Tucumán celebró la llegada de Helena Giselle, nacida en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. En esa misma provincia, la madrugada fue intensa: casi en simultáneo, otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

En Santiago del Estero, a las 00.09 de este jueves 1º de enero, nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, sumándose a la lista de los primeros bebés del año.

También hubo festejos en el norte del país. En el Hospital Público Materno Infantil de Salta, a la 01.35, nació Hannah, mientras que en San Juan, a las 02.28, se informó el nacimiento de Natalia Morales en el Hospital Rawson. La beba es hija de Solange Atampiz.

Los primeros bonaerenses de 2026

La provincia de Buenos Aires tuvo dos nacimientos destacados entre los primeros del año. En La Plata, a las 04.24, nació Benicio Felipe en el Hospital San Roque de Gonnet. El recién nacido pesó 3.750 gramos y se encuentra en buen estado de salud, al igual que su madre, Gabriela, y su padre, Facundo. El parto se desarrolló con normalidad y estuvo a cargo del personal de guardia del hospital.

Más tarde, a las 06.31, Bahía Blanca celebró la llegada de Darkiel, nacido en la habitación 20 del Hospital Penna. Su madre, Sasha Stemphelet, contó a LU2 que la familia vivió el momento con mucha expectativa: “Estábamos muy ansiosos porque nazca, no solamente yo, sino toda la familia. Además, estos últimos días con mucho calor la pasé realmente mal, fue agobiante con la panza que tenía, pero por suerte salió todo bien y acá estamos”.

El nombre del bebé fue elegido por su padre, Fabián Saes, y está inspirado en el nombre artístico de un actor y cantante puertorriqueño de reguetón.

Así, entre brindis, guardias médicas y corridas de último momento, distintas provincias argentinas dieron la bienvenida a los primeros protagonistas de 2026, en un comienzo de año marcado por nacimientos en todo el país.

En tanto, se aguarda para el 2 de enero el arribo del primer bebé en Nueve de Julio y llegará en la mañana en la Clínica Privada, con un parto programado.