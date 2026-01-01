El Club Atlético 9 de Julio emite un fuerte llamado de atención ante el uso indebido de su pileta de recreación

El Club Atlético 9 de Julio emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre los peligros derivados del uso indebido de su pileta de natación en horario nocturno. Según se informó, se han registrado múltiples incidentes en los que jóvenes, en estado de ebriedad, invadieron las instalaciones del club durante la noche, exponiéndose a un alto riesgo de lesiones y ahogamientos.

El comunicado subraya que el club “no se responsabiliza de la utilización de las instalaciones fuera de los horarios regulares de apertura”, instando a la comunidad a respetar las normativas de uso para garantizar la seguridad de todos. En este sentido, el Club recuerda que el uso nocturno y no autorizado de las piletas representa no solo un peligro para la integridad de quienes las usan, sino también una violación a la normativa interna de la institución.

“Es importante que la comunidad entienda los riesgos asociados a estas conductas, en especial en lo que respecta al consumo de alcohol y al uso de la pileta sin la supervisión adecuada. Las consecuencias pueden ser graves, desde accidentes hasta tragedias como ahogamientos,” afirmaron desde el Club.

Además, la institución destacó que “se reserva el derecho de tomar acciones para hacer respetar su espacio privado,” lo que incluye medidas preventivas y correctivas frente a futuras infracciones.

Llamado a la comunidad

El Club Atlético 9 de Julio hizo un llamado a los padres y a toda la comunidad en general a colaborar para evitar situaciones de riesgo. “Solicitamos la colaboración de todos para preservar la seguridad de nuestros jóvenes y garantizar el buen uso de nuestras instalaciones. La pileta es un espacio de recreación y deporte, no un lugar para actividades irresponsables,” señalaron.

En este contexto, el Club solicitó a la comunidad tomar conciencia del problema, entendiendo que solo a través del respeto a las normas se puede disfrutar de las instalaciones con seguridad.