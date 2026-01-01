jueves, enero 1, 2026
General

Desde Cadena Nueve les desamos Feliz Año Nuevo 2026!!!

Que llegue lleno de salud, alegría y nuevos sueños por cumplir a lo largo de los 365 días

0
Desde Cadena Nueve, queremos desearles un 2026 lleno de esperanza, salud, prosperidad y momentos inolvidables.

Agradecemos profundamente el apoyo y la confianza de todos nuestros teleoyentes, lectores y seguidores a lo largo de este año que se va. Ha sido un verdadero honor acompañarlos en cada paso, en cada noticia y en cada historia que juntos hemos compartido.

Este 2026 se nos presenta como una nueva oportunidad para seguir informando, creciendo y estando más cerca de nuestra comunidad.

En este nuevo año, renovamos nuestro compromiso con la verdad, el servicio y el fortalecimiento de los lazos que nos unen como sociedad.

Que este nuevo ciclo sea uno de renovación, sueños cumplidos y mucha alegría para todos.

Que cada día nos acerque más a la realización de nuestros proyectos y a la construcción de un futuro mejor

Nos encontramos en 2026! Con esperanza y alegría, ¡festejemos la llegada de este nuevo año, con la fuerza de siempre y mirando siempre hacia adelante!

¡Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo!

¡Bienvenido, 2026!

