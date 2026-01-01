jueves, enero 1, 2026
37.7 C
Nueve de Julio
General

Corte del Suministro Eléctrico durante la tormenta del 31 de diciembre

Una falla en un alimentador de Transba, provocada por las condiciones climáticas adversas, generó interrupciones del servicio en zonas rurales y urbanas de la ciudad hizo saber la CEyS 'Mariano Moreno'

Durante la tarde y noche de este miércoles 31 de diciembre, en el marco de una tormenta caracterizada por fuertes vientos, caída de granizo y alta actividad eléctrica, se registraron inconvenientes en un alimentador perteneciente a la empresa Transba. Esta situación derivó posteriormente en afectaciones sobre otros alimentadores de la Cooperativa de Servicios ‘Mariano Moreno’.

Como consecuencia, se produjeron cortes en el suministro eléctrico que impactaron tanto en la Zona Rural como en distintos sectores de la Zona Urbana.

Las cuadrillas de la Guardia de Energía trabajaron de manera sostenida para resolver el inconveniente técnico y avanzar en la normalización progresiva del servicio, a pesar de las condiciones climáticas adversas.

Desde la Cooperativa pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión y paciencia de los usuarios.

#ceys9dejulio

