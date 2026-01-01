Controles de año nuevo: se detectaron 96 casos de alcoholemia positiva en todo el país de un registro de más de 55500

Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo y el incremento del tránsito en rutas y accesos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante operativos para prevenir y concientizar sobre los peligros del alcohol al volante.

En total se controlaron 5.557 vehículos y se detectaron 96 conductores con alcoholemia positiva. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Estos operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada.

Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes.

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

LAS ALCOHOLEMIAS MÁS ALTAS

-2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

-1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

-1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

-1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

-1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

El alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Por este motivo, la ANSV mantiene controles permanentes para detectar e intervenir conductas que ponen en peligro la vida de personas.

VIDEO ALCOHOLEMIAS:

IMÁGENES CONTROLES: