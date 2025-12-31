“Despertate” celebra 4.610 ediciones al aire: un clásico de cada mañana en Cadena Nueve

- Advertisement -

El programa “Despertate”, creado y conducido por Gustavo Tinetti, alcanza este 31 de diciembre las 4.610 ediciones al aire, consolidándose como uno de los pilares de la comunicación matutina en Nueve de Julio y la región. Desde su inicio, el 25 de febrero de 2008, el ciclo se ha mantenido como un referente informativo, con una propuesta que va más allá de la simple noticia: una invitación diaria a abrir los ojos y reflexionar.

Con la llegada de “Despertate” a las 4.610 emisiones, se celebra no solo una cifra, sino un trabajo constante de más de 16 años, donde la pasión y el compromiso con la información han sido la clave para el éxito. Bajo la conducción del reconocido periodista, el programa ha sido testigo y voz de la comunidad, con entrevistas a personalidades de la política, la cultura, la educación y la sociedad en general, brindando un espacio para la pluralidad de voces. No solo en el distrito. Notas y entrevistas en la región, la provincia, el país y tambien en lo internacional, con personalidades que ha conocido a lo largo de su labor como profesionol de medios de prensa.

Gratitud a todas las voces que acompañaron en el ciclo, como a quienes hicieron posible la puesta en el aire, y lo siguen haciendo.

A lo largo de estos años, “Despertate” ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. La incorporación de nuevas plataformas, como el diario digital Cadena Nueve, y el uso de redes sociales, ha permitido que el programa crezca, se diversifique y llegue a más personas, consolidando una propuesta comunicacional integral que combina radio, web y redes.

Sin embargo, no es tarea fácil mantener un programa diario que conecte con la audiencia. Para Tinetti, cada edición representa un esfuerzo de compromiso con la comunidad y una vocación de servicio que se refleja en cada nota, cada entrevista y cada editorial. “Despertate” no solo informa, sino que también genera conciencia y busca transformar la realidad con una mirada crítica, reflexiva y cercana.

Hoy, al mirar hacia el futuro, el equipo de “Despertate” se prepara para seguir sumando ediciones. La meta está puesta en los 5.000 programas y, en este camino, se hace una invitación abierta a nuevas voces para que se sumen a esta propuesta radial cargada de contenido, sentido y compromiso social.

Con un mensaje claro desde su nombre, Gustavo Tinetti ha afirmado que “Despertate” no es solo un llamado a empezar el día, sino una invitación a salir de la rutina, a cuestionar lo establecido y a estar presentes, conscientes de la realidad personal y colectiva. Así, cada mañana, el programa se convierte en una dosis de reflexión y motivación para quienes buscan un despertar diferente.

Felicidades al equipo de “Despertate” y a todas las empresas que han acompañado este proyecto – esencialmente del orden nacional-, y que sigan siendo muchos más los programas que vienen.

Por más ediciones y más despertar… Despertate!