General

ABSA alerta sobre baja presión en la red de agua potable en varias localidades bonaerenses por mayor consumo ante las altas temperaturas

En esta región alcanza a Bragado, Carlos Casares, Nueve de Julio y Pehuajó

La empresa ABSA informa que, debido a la persistencia de jornadas con altas temperaturas y el consecuente aumento en la demanda de agua potable, se ha registrado una baja presión en la red de agua de las localidades de Bragado, Carlos Casares, Nueve de Julio y Pehuajó.

El elevado consumo, producto del calor extremo, ha generado una presión por encima de la capacidad de producción del servicio, lo que afecta la distribución en estas zonas. Ante esta situación, se hace un llamado urgente a la población para que adopte medidas responsables en el uso del agua. Se recomienda restringir su consumo a lo estrictamente necesario, priorizando su utilización para hidratación y evitando todo tipo de derroche, como en actividades no esenciales.

ABSA hace un llamado a la solidaridad y responsabilidad de los vecinos para mitigar el impacto de esta crisis temporal y asegurar que todos los usuarios puedan acceder al servicio de manera adecuada.

En caso de dificultades o inquietudes sobre el servicio, la empresa pone a disposición de la comunidad los siguientes canales de contacto: la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales en Facebook y Telegram.

