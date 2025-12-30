Varios sectores de la ciudad permanecen sin agua en una jornada de intenso calor

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio atraviesa el final de este martes 30 una situación compleja debido a la falta de suministro de agua potable en distintos sectores, en el marco de una jornada marcada por altas temperaturas.

Según el pronóstico, se aguarda una temperatura máxima de 39 grados, para el último día del año, lo que incrementa la preocupación de los vecinos afectados por el corte del servicio, especialmente en los hogares donde residen personas mayores, niños y pacientes con problemas de salud.

Desde el Servicio Meteorológico se informó además que no se descarta la posibilidad de algún chaparrón durante la tarde, lo que podría generar un leve alivio. Tras estas posibles precipitaciones, la temperatura descendería hasta los 30 grados, aunque el calor continuará siendo elevado.

La combinación de altas temperaturas y escasez de agua genera malestar e incertidumbre entre varios vecinos, que aguardan una pronta solución ante una jornada que se presenta agobiante.