Trenes: cancelaron los servicios que unen a la provincia de Buenos Aires con Tucumán y Córdoba

Los trenes que unen a la provincia de Buenos Aires con Tucumán y Córdoba fueron cancelados, en medio de duros cuestionamientos por parte del gremio La Fraternidad sobre el manejo de los bienes de Ferrocarriles Argentinos y el futuro del transporte ferroviario en el país.

Los trenes de larga distancia son para muchos cuidadanos la única posiblidad de viajar a ciudades lejanas de manera segura y a un precio costeable para las mayorías. Sin embargo, pese a las grandes ventajas que implica este servicio ferroviario, algunos trayectos importantes en la República Argentina fueron cancelados, y la peor pesadilla de ramal que para ramal que cierra parece hacerse realidad.

El sindicato La Fraternidad advirtió sobre la cancelación de la circulación de los trenes de pasajeros de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba, y denunció que se trata de un lock-out contra el sistema ferroviario. Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán se confirma, sostuvo el gremio de maquinistas mediante un comunicado.

Y agregó: Lo que, en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego el descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios.

El sindicato que lidera Omar Maturano lamentó que así se configura el lock-out, contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene.