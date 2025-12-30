Supera los $37.542 millones el Presupuesto aprobado para Nueve de Julio

- Advertisement -

En una sesión marcada por la tensión política, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó en la madrugada de este martes el presupuesto anual para 2026, que asciende a más de $37.542 millones. La aprobación se dio en medio de una fuerte división, ya que la oposición, si bien no se opuso directamente al proyecto, optó por la abstención, lo que generó críticas hacia la gestión de la intendenta María José Gentile.

Su tratamiento junto a otras iniciativas comenzó pasada las 00.30.

La falta de un pronunciamiento positivo por parte de los concejales de la oposición, que calificaron el presupuesto como “insuficiente” y “desajustado a las necesidades reales de la comunidad”, dejó en evidencia la creciente tensión política en el distrito. Argumentaron que la asignación de recursos no responde adecuadamente a las demandas en áreas centrales para el dia de la Comuna.

En tanto, el mismo público – bullicioso- que estuvo en la Sesión Extraordinaria del tratamiento de las ordenanza Fiscal e Impositva siguieron en el tratamiento del Presupuesto.

En el inicio del tratamiento, Julia Crespo propueso que los aumentos que de manera escalonada se iban a dar entre marzo y septiembre de un 17% se implemente desde febrero.

A pesar de la abstención de la oposición, el presupuesto fue aprobado con los votos a favor del bloque oficialista, el cual defendió la propuesta destacando la importancia de la inversión en infraestructura, la continuidad de obras públicas y la atención a los servicios básicos. Según la administración de Gentile, este presupuesto permitirá garantizar el buen funcionamiento del municipio, cubriendo desde el pago de salarios de los empleados municipales hasta la inversión en nuevas tecnologías y la modernización de los servicios.

El presupuesto aprobado también refleja la inflación y la necesidad de un equilibrio fiscal en tiempos de crisis económica, con una previsión de ingresos que se ajusta a la realidad actual. Sin embargo, la polémica persiste: desde la oposición aseguran que este monto no será suficiente para cubrir los aumentos de precios previstos ni las necesidades sociales que se avecinan.

Para que un municipio funcione de manera adecuada, el presupuesto es un pilar esencial. Se trata de una herramienta que distribuye los recursos disponibles para asegurar que el municipio pueda cumplir con sus funciones básicas, como la provisión de servicios públicos (agua, gas, electricidad, recolección de residuos, etc.), la seguridad, la salud, la educación y las obras de infraestructura necesarias para el crecimiento de la comunidad. A través de un presupuesto equilibrado, el municipio busca no solo la sostenibilidad económica, sino también responder a las demandas de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

En este contexto, el presupuesto aprobado será clave para definir el rumbo económico y social de Nueve de Julio en 2026.

En el final, la edil Nancy Gruzutti, hizo un llamdo ante hechos de violencia y discriminacion que se han dado en estos día en Nueve de Julio y llamá la atención la no consideración de los bloques a hechos graves.

Desde el radicalismo, Marcela Regalía le recordó que su partido hizo un repudio público.