Siguen lo controles por la comercialización de pirotecnia

La Municipalidad de Nueve de Julio hizo saber a la comunidad que se encuentra plenamente vigente la Ordenanza N° 5758/16, la cual prohíbe la comercialización, fabricación, depósito y uso de artículos de pirotecnia en todo el partido, conforme a lo establecido en su artículo 2°. El incumplimiento de esta normativa prevé sanciones que van desde 10 hasta 100 módulos, además de la clausura del local comercial o depósito involucrado.

En este marco, inspectores municipales llevarán adelante controles en distintos comercios de la ciudad y las localidades del distrito, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ordenanza vigente. Asimismo, se realizará una tarea de concientización destinada a comerciantes y vecinos sobre la importancia de respetar la normativa.

La ordenanza tiene como objetivo central prohibir la comercialización de todo tipo de pirotecnia, como una medida orientada a reducir los efectos negativos que genera el ruido en la comunidad. Si bien se reconoce que el uso familiar de estos productos ha disminuido con el paso del tiempo, desde el Municipio se señaló que el cambio de hábitos es un proceso paulatino, por lo que resulta fundamental sostener el debate público y reforzar las acciones de concientización y denuncia.

Los ruidos producidos por la pirotecnia generan un impacto significativo en las mascotas y en las aves, y afectan de manera especial a las personas dentro del espectro autista, para quienes las detonaciones pueden resultar altamente perturbadoras y perjudiciales.

En este sentido, desde la Municipalidad se destacó la importancia del compromiso ciudadano y se solicitó la colaboración de la comunidad para denunciar la venta ilegal de artículos de pirotecnia, contribuyendo así a una convivencia más respetuosa y segura para todos.