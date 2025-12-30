Paro de municipales: se levantó la medida tras dictarse la conciliación obligatoria

- Advertisement -

La medida de fuerza impulsada por trabajadores municipales del sector gremial ATE, fue levantada este martes a partir de las 17 horas, luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria al mediodía, lo que permitió el restablecimiento progresivo de los servicios.

En el marco de la instancia de diálogo desarrollada en el Ministerio de Trabajo, los delegados gremiales realizaron una asamblea para evaluar los pasos a seguir. Allí se expresaron distintas posturas, lo que evidenció un debate interno propio de un proceso democrático. Finalmente, primó una posición de equilibrio que priorizó el cumplimiento de los canales institucionales y el respeto al marco legal vigente.

Desde el gremio histórico de los trabajadores municipales se remarcó la importancia de sostener el diálogo como herramienta central para la resolución de conflictos, contemplando tanto la defensa de los derechos laborales como la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, se indicó que la propuesta salarial había sido previamente aceptada en el ámbito de negociación local, y que la conciliación obligatoria permitió ordenar la discusión y dar continuidad a las conversaciones sin afectar a la comunidad.

Desde el municipio señalaron que se cumplió con lo acordado y que, pese a las dificultades propias de esta etapa del año, se actuó dentro de los marcos legales, valorando la decisión del gremio de encauzar el conflicto por vías institucionales.