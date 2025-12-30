martes, diciembre 30, 2025
41.4 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 30, 2025
41.4 C
Nueve de Julio
General

Nancy Grizutti: “No se puede dejar a un municipio sin presupuesto; es la herramienta para gobernar”

La concejala de Fuerza Patria destacó la aprobación del presupuesto municipal y defendió los aumentos para empleados y la actualización de tasas tributarias. Además, se refirió a la situación de la Casa de Abrigo y la importancia de políticas inclusivas para personas con discapacidad

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el marco de la sesión del Concejo Deliberante, la concejala Nancy Grizutti sostuvo que la aprobación del presupuesto municipal es fundamental para que el gobierno pueda gobernar y cumplir con sus obligaciones, incluyendo los aumentos salariales y las paritarias de los empleados municipales.

“La herramienta que tiene el municipio para poder gobernar es el presupuesto, y considero que era importante que se aprobara. Puede estar mal o bien, pero no se puede dejar sin presupuesto”, afirmó Grizutti. Respecto a la actualización de las tasas tributarias, la concejala señaló que las modificaciones son positivas, ya que los valores estaban atrasados en comparación con otros distritos, y destacó que los pedidos de informes sobre servicios públicos deben gestionarse directamente ante las secretarías correspondientes.

Sobre la Casa de Abrigo, Grizutti explicó que la situación crítica financiera del municipio y la falta de profesionales adecuados dificultan su funcionamiento. “No se puede conformar un equipo completo de psicólogos, médicos y enfermeros si los profesionales no quieren trabajar por la baja remuneración. Es un problema estructural que excede a Nueve de Julio”, indicó.

En relación con la inclusión y la discapacidad, la concejala lamentó recientes episodios de discriminación hacia personas con discapacidad en espacios públicos, destacando que estos hechos no son simples travesuras, sino agresiones graves que requieren intervención institucional y seguimiento. Además, señaló la necesidad de reforzar políticas de inclusión educativa, laboral y deportiva, y destacó experiencias de otros distritos como Lincoln y Vicente López, donde se trabaja la vida independiente de personas con discapacidad.

Grizutti también enfatizó la importancia de la empatía y la solidaridad en la comunidad. “La sociedad está rota mientras no nos empaticemos y trabajemos inclusivamente. La discapacidad no es una elección, y las personas con discapacidad merecen el mismo respeto que cualquier ciudadano”, concluyó.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6086

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR