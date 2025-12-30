Nancy Grizutti: “No se puede dejar a un municipio sin presupuesto; es la herramienta para gobernar”

- Advertisement -

En el marco de la sesión del Concejo Deliberante, la concejala Nancy Grizutti sostuvo que la aprobación del presupuesto municipal es fundamental para que el gobierno pueda gobernar y cumplir con sus obligaciones, incluyendo los aumentos salariales y las paritarias de los empleados municipales.

“La herramienta que tiene el municipio para poder gobernar es el presupuesto, y considero que era importante que se aprobara. Puede estar mal o bien, pero no se puede dejar sin presupuesto”, afirmó Grizutti. Respecto a la actualización de las tasas tributarias, la concejala señaló que las modificaciones son positivas, ya que los valores estaban atrasados en comparación con otros distritos, y destacó que los pedidos de informes sobre servicios públicos deben gestionarse directamente ante las secretarías correspondientes.

Sobre la Casa de Abrigo, Grizutti explicó que la situación crítica financiera del municipio y la falta de profesionales adecuados dificultan su funcionamiento. “No se puede conformar un equipo completo de psicólogos, médicos y enfermeros si los profesionales no quieren trabajar por la baja remuneración. Es un problema estructural que excede a Nueve de Julio”, indicó.

En relación con la inclusión y la discapacidad, la concejala lamentó recientes episodios de discriminación hacia personas con discapacidad en espacios públicos, destacando que estos hechos no son simples travesuras, sino agresiones graves que requieren intervención institucional y seguimiento. Además, señaló la necesidad de reforzar políticas de inclusión educativa, laboral y deportiva, y destacó experiencias de otros distritos como Lincoln y Vicente López, donde se trabaja la vida independiente de personas con discapacidad.

Grizutti también enfatizó la importancia de la empatía y la solidaridad en la comunidad. “La sociedad está rota mientras no nos empaticemos y trabajemos inclusivamente. La discapacidad no es una elección, y las personas con discapacidad merecen el mismo respeto que cualquier ciudadano”, concluyó.