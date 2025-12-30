María José Gentile llamó a la reflexión y a la responsabilidad colectiva en su mensaje de cierre de año

- Advertisement -

La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, cierra el año atravesando uno de los conflictos más tensos de su gestión: un paro de cinco días dispuesto unilateralmente por un sector del gremio ATE, que afecta servicios esenciales del municipio, entre ellos la recolección de residuos.

En diálogo con Gustavo Tinetti en Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, la médica explicó que, ante la medida de fuerza iniciada sin previo aviso formal, funcionarios del gabinete y empleados municipales que no adhirieron al paro salieron a recolectar residuos desde las 5 de la mañana, priorizando los desechos perecederos para evitar riesgos sanitarios y ambientales en plena época de fiestas.

“Fue una decisión necesaria. La comunidad merece una ciudad limpia, especialmente en estos días”, señaló la jefa comunal, visiblemente cansada tras haber participado personalmente de la tarea junto a trabajadores municipales y correr detrás de una camioneta para arrojar las bolsas que recolectaba.

El origen del conflicto

Gentile explicó que el conflicto se desató luego de que el municipio propusiera abonar entre el 40 y el 45% del salario el 31 de diciembre, y completar el pago entre el 2 y el 5 de enero, una alternativa legal y habitual ante la complejidad financiera de diciembre, marcada por el pago de aguinaldos.

“Estamos dentro de los plazos legales. El municipio puede pagar los sueldos dentro de los primeros cinco días hábiles del mes”, aclaró, remarcando que se cumplió con el aguinaldo, los viáticos, el pago de horas extras al 100% y los haberes de los jubilados y pensionados, que ya fueron abonados.

Según relató, la medida de fuerza fue anunciada apenas 15 minutos antes de su inicio, sin pasar por una instancia formal de conciliación obligatoria o de tiempo para coordinar asistencias como los mayores del Hogar de Ancianos, lo que imposibilitó organizar servicios mínimos en áreas sensibles como salud, hogares de adultos mayores y recolección.

Críticas al accionar gremial

La intendenta fue especialmente dura al referirse a la decisión de ATE de avanzar con el paro:

“Hacer un paro porque no se puede pagar el 100% del sueldo el 31 de diciembre es no entender la situación económica que estamos atravesando”, sostuvo.

También confirmó que, pese al conflicto, el Ejecutivo otorgará por decreto un aumento del 2%, como gesto de buena voluntad, al tiempo que contó a las 11 de esta mañana, se realizaba una nueva convocatoria ante el Ministerio de Trabajo para retomar el diálogo con los tres gremios.

Cuestionamientos al Concejo Deliberante

Gentile también apuntó contra sectores del Concejo Deliberante, a los que acusó de actuar con irresponsabilidad institucional al bloquear herramientas financieras esenciales, como el uso del descubierto bancario, que permitiría garantizar el pago completo de salarios.

“No querían votar una herramienta que me permitía pagar sueldos. Eso es desfinanciar al municipio”, afirmó, y agregó que detrás de cada decisión legislativa “hay empleados que cobran o no cobran”.

Además, lamentó el clima vivido en las últimas sesiones, con episodios de tensión y agresiones: “Es triste ver cómo se degrada un ámbito que debería ser la máxima expresión democrática”.

Contexto económico y cierre de año

La jefa comunal enmarcó el conflicto en una crisis económica que excede al municipio, con caída de la recaudación, atraso histórico en tasas como la red vial y mayores demandas sociales que hoy recaen sobre los gobiernos locales.

“Los municipios estamos sosteniendo una situación que no generamos, con herramientas financieras muy limitadas”, señaló, y pidió llevar adelante una discusión de fondo sobre autonomía municipal y federalismo fiscal.

Pese al escenario adverso, María José Gentile reafirmó su compromiso con la gestión y con la comunidad: “No bajar los brazos, ponerse las botas y trabajar. Esa es la única forma”.

La recolección de residuos se repetirá el viernes desde las 5 de la mañana, nuevamente con funcionarios y trabajadores municipales no adheridos al paro, mientras se aguarda una definición en el Ministerio de Trabajo.

Gentile también hizo hincapié en la necesidad de recuperar el diálogo y el consenso como método de trabajo, y sostuvo que las diferencias políticas no deben transformarse en enfrentamientos personales ni en obstáculos para la gestión cotidiana. En ese sentido, lamentó el clima de confrontación que se vivió en el cierre del año y llamó a recomponer vínculos institucionales.

Finalmente, la intendenta agradeció a los empleados municipales, a los funcionarios y a los vecinos que acompañaron un año difícil, marcado por emergencias, restricciones económicas y decisiones complejas. En su mensaje de cierre, pidió dejar atrás las divisiones y encarar el nuevo año con mayor responsabilidad colectiva.

“Deseo que este fin de año sea un momento de reflexión, de comprensión y de encuentro. Que podamos comenzar el nuevo año con más diálogo, más respeto y el compromiso de trabajar juntos por una comunidad mejor”, expresó Gentile en su saludo a todos los nuevejulienses.