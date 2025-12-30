martes, diciembre 30, 2025
38.4 C
Nueve de Julio
martes, diciembre 30, 2025
38.4 C
Nueve de Julio
General

Gentile encabezó la recolección de residuos para garantizar la salud pública ante un paro de ATE en Nueve de Julio

La intendente se puso al frente de las tareas junto a funcionarios y empleados municipales luego de que el gremio rechazara una propuesta salarial que incluía el pago del 50% hoy y el resto el 5 de enero. El municipio informó que ya se abonaron viáticos, aguinaldo, horas extras y los haberes de los jubilados.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Ante el paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el marco de una negociación salarial aún inconclusa, la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó este viernes las tareas de recolección de residuos con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar posibles consecuencias sanitarias y ambientales.

La medida de fuerza fue adoptada por el gremio luego de rechazar una propuesta del Ejecutivo municipal que contemplaba el pago del 50% de los haberes en el día de hoy y el resto el lunes 5 de enero. La propuesta incluia un 2% de aumento adicional a los establecidos en paritaria. Desde el municipio señalaron que, pese al conflicto, se cumplió con el pago de viáticos, aguinaldo, horas extras y también con los haberes correspondientes a los jubilados municipales.

El paro implicaba la interrupción de servicios públicos esenciales, entre ellos la recolección de residuos. Frente a este escenario, la jefa comunal tomó la decisión de ponerse al frente de las tareas, acompañada por empleados municipales y personal de distintas secretarías, direcciones y subsecretarías, garantizando la prestación mínima del servicio.

“Se trata de una decisión responsable, priorizando la salud pública de los vecinos”, indicaron desde el Ejecutivo, al tiempo que remarcaron la voluntad de continuar el trabajo el viernes 2 de enero 2026.

Mientras continúa el paro de ATE, el municipio busca asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar el impacto negativo que la falta de recolección de residuos podría generar en la comunidad de Nueve de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6086

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR