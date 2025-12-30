Gentile encabezó la recolección de residuos para garantizar la salud pública ante un paro de ATE en Nueve de Julio

- Advertisement -

Ante el paro dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el marco de una negociación salarial aún inconclusa, la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó este viernes las tareas de recolección de residuos con el objetivo de resguardar la salud pública y evitar posibles consecuencias sanitarias y ambientales.

La medida de fuerza fue adoptada por el gremio luego de rechazar una propuesta del Ejecutivo municipal que contemplaba el pago del 50% de los haberes en el día de hoy y el resto el lunes 5 de enero. La propuesta incluia un 2% de aumento adicional a los establecidos en paritaria. Desde el municipio señalaron que, pese al conflicto, se cumplió con el pago de viáticos, aguinaldo, horas extras y también con los haberes correspondientes a los jubilados municipales.

El paro implicaba la interrupción de servicios públicos esenciales, entre ellos la recolección de residuos. Frente a este escenario, la jefa comunal tomó la decisión de ponerse al frente de las tareas, acompañada por empleados municipales y personal de distintas secretarías, direcciones y subsecretarías, garantizando la prestación mínima del servicio.

“Se trata de una decisión responsable, priorizando la salud pública de los vecinos”, indicaron desde el Ejecutivo, al tiempo que remarcaron la voluntad de continuar el trabajo el viernes 2 de enero 2026.

Mientras continúa el paro de ATE, el municipio busca asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y evitar el impacto negativo que la falta de recolección de residuos podría generar en la comunidad de Nueve de Julio.