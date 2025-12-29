Trabajos en Carlos María Naón para hacer transitables a caminos cercanos

- Advertisement -

En un trabajo conjunto entre la Cooperativa CEyS Mariano Moreno, el Municipio de Nueve de Julio y los vecinos de Carlos María Naón, se están llevando a cabo importantes tareas de mejora en los caminos rurales de la localidad. Con la colaboración de maquinaria local y el aporte de materiales como alcantarillas, piedra y escombros, se busca optimizar los accesos y garantizar la circulación de quienes viven y trabajan en la zona.

La intervención en estos caminos es crucial para mejorar la conectividad de la región, que en épocas de lluvias o con malas condiciones climáticas, presenta serias dificultades de tránsito. Con estos trabajos, se espera no solo mejorar la infraestructura vial, sino también facilitar el transporte de productos y servicios esenciales para la comunidad.

Este tipo de acciones son un claro ejemplo de cooperativismo en acción, donde la presencia, el compromiso y el trabajo en conjunto son los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los vecinos de la localidad, con su apoyo y colaboración, juegan un rol clave en este proyecto, que no solo busca mejorar los caminos, sino fortalecer el lazo entre la comunidad y la cooperativa.

“Es un esfuerzo compartido que hace posible un futuro mejor para todos”, destacaron desde la Cooperativa CEyS Mariano Moreno, resaltando el valor del trabajo en comunidad para el progreso de Carlos María Naón.