Trabajos de reparación y nivelación de calles en el barrio Intendente Walter Battistella

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de sus áreas de Obras y Servicios Públicos, Vialidad Rural y Urbana, ha comenzado con los trabajos de reparación y acondicionamiento en diversas calles del barrio Intendente Walter Batistella (anteriormente conocido como ex Matadero). Estas tareas incluyen el nivelado y mejorado de las arterias de la zona, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y cómodo para los vecinos y mejorar la infraestructura vial del área.

El municipio ha señalado que los trabajos beneficiarán no solo a quienes transitan diariamente por el barrio, sino que también contribuirán a la mejora del entorno urbano en general, brindando mayor accesibilidad y optimizando las condiciones de movilidad.

El inicio de estas obras responde al compromiso de la gestión municipal de seguir mejorando las condiciones de vida en cada rincón de la ciudad, priorizando el bienestar de la comunidad.