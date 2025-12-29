Paro parcial en la Municipalidad de Nueve de Julio: ATE rechaza propuestas salariales y anuncia medidas de fuerza

- Advertisement -

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Nueve de Julio ha decidido convocar a un paro para este mediodía, martes 30 y viernes 2 de enero – conforme a una nota que ingresó esta mañana a las 11.45- en la comuna, tras rechazar las propuestas salariales presentadas por la conducción municipal. El conflicto, que ya venía gestándose debido a la escasez de recursos en el municipio, escaló después de que no se alcanzara un acuerdo en las últimas horas.

El Municipio había propuesto abonar los salarios de los empleados municipales de manera desdoblada, con un 50% de los haberes correspondientes a diciembre pagados antes del 31 de diciembre, y el saldo restante el 2 de enero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por ATE, que insistió en un pago completo y dentro de los plazos acordados previamente.

Dificultades económicas y cumplimiento de obligaciones

A pesar de las tensiones, desde el Ejecutivo local señalaron que, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa la comuna, los salarios de los empleados municipales siempre se han abonado dentro de los plazos legales establecidos. Además, se destacó que, hasta el momento, se han cumplido con el pago total de los aguinaldos, viáticos y horas extras, lo que contrasta con la situación en otros municipios de la región.

Aumento salarial rechazado

El Municipio también había ofrecido un incremento salarial del 2% a través de un Decreto, que fue incluido en una de las propuestas rechazadas por el gremio. La administración local argumentó que, dado el contexto económico, la oferta representaba un esfuerzo para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Impacto en los servicios públicos

Como consecuencia de la medida de fuerza, se informó que no se prestarán los servicios públicos municipales entre las fechas mencionadas. Esto afectará a diversos sectores, desde la recolección de residuos hasta otros servicios clave de la administración local.

Voluntad de diálogo

El Departamento Ejecutivo expresó su pesar por la situación y reiteró su voluntad de continuar el diálogo con los trabajadores municipales. La jefa comunal María José Gentile subrayó el compromiso del Municipio con el cumplimiento de la ley y el cuidado de los recursos públicos, a la vez que reiteró el respeto por los derechos de los trabajadores.

Con la medida de fuerza ya en marcha, se espera que las negociaciones continúen durante los próximos días en un intento por evitar mayores inconvenientes para la comunidad.

Este mañana en ‘Despertate’, el Concejal César García recordó que se está dentro del plazo legal para el pago.

El conflicto no solo involucra a la gestión local, sino que también tiene implicancias a nivel provincial. ATE mantiene una postura más contemplativa con el gobierno de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no así en el municipio local.

Es más, la propuesta del Ejecutivo está supedidtada a la aprobación del Presupuesto 2026, ya que de rechazarse no se podrá hacer acuerdos bancarios de ‘giros en descubierto’ por ausencia de la Ordenanza central que rigue los fondos públicos.

COMUNICADO OFICIAL

