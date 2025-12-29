lunes, diciembre 29, 2025
General

Nuevos horarios de Verano para el programa de actividades físicas en el distrito

Este programa, coordinado por La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, tiene como objetivo promover la actividad física, la vida saludable y el bienestar de la comunidad, con una propuesta adaptada a diferentes grupos etarios y sectores

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio hizo saber este lunes a la comunidad los nuevos horarios de verano del Programa de Actividades Físicas, que se desarrollará en diversos espacios de la ciudad y sus localidades.

Estos horarios, que entran en vigencia esta semana, están diseñados para fomentar la participación activa en deportes y actividades recreativas durante la temporada estival.

Las actividades están pensadas para todos los públicos, desde adultos mayores hasta jóvenes y adultos, promoviendo no solo la práctica deportiva, sino también un estilo de vida saludable y la integración social.

Horarios y lugares de las actividades:

  • Playón Adultos Mayores
    Martes y jueves, a las 8:00 hs.

  • Playón Adultos
    Lunes y jueves, a las 20:00 hs.

  • Parque Gral. San Martín
    Martes y jueves, a las 20:00 hs.

  • French
    Lunes y miércoles, a las 7:30 hs.

  • El Provincial
    Lunes y miércoles, a las 8:30 hs.

  • Dudignac
    Martes, a las 8:00 hs.

  • Patricios
    Martes y jueves, a las 8:30 hs.

  • La Niña
    Miércoles, a las 7:30 hs.

  • Naón
    Jueves, a las 8:00 hs.

Importancia para la Educación Física y la Vida Saludable
El programa es una herramienta clave para la promoción de la actividad física en la comunidad, especialmente en el contexto de la educación física, que juega un rol fundamental en el desarrollo físico y emocional de las personas. Las actividades coordinadas en espacios públicos permiten a los participantes ejercitarse de manera gratuita, accesible y en un entorno seguro, contribuyendo al bienestar integral.

Además, este tipo de iniciativas contribuye a la construcción de hábitos saludables que se extienden a lo largo del tiempo, mejorando la calidad de vida y reduciendo los riesgos de enfermedades asociadas al sedentarismo. La práctica constante de actividades físicas mejora la capacidad cardiovascular, fortalece los músculos, optimiza el bienestar mental y fomenta la convivencia social, siendo estos aspectos esenciales tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo personal.

La Dirección de Deportes invita a todos los vecinos de Nueve de Julio y sus localidades a sumarse a las actividades y disfrutar de los beneficios que aporta una vida activa y saludable.

