Nuevos horarios de Verano para el programa de actividades físicas en el distrito

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio hizo saber este lunes a la comunidad los nuevos horarios de verano del Programa de Actividades Físicas, que se desarrollará en diversos espacios de la ciudad y sus localidades.

Estos horarios, que entran en vigencia esta semana, están diseñados para fomentar la participación activa en deportes y actividades recreativas durante la temporada estival.

Las actividades están pensadas para todos los públicos, desde adultos mayores hasta jóvenes y adultos, promoviendo no solo la práctica deportiva, sino también un estilo de vida saludable y la integración social.

Horarios y lugares de las actividades:

Playón Adultos Mayores

Martes y jueves, a las 8:00 hs.

Playón Adultos

Lunes y jueves, a las 20:00 hs.

Parque Gral. San Martín

Martes y jueves, a las 20:00 hs.

French

Lunes y miércoles, a las 7:30 hs.

El Provincial

Lunes y miércoles, a las 8:30 hs.

Dudignac

Martes, a las 8:00 hs.

Patricios

Martes y jueves, a las 8:30 hs.

La Niña

Miércoles, a las 7:30 hs.

Naón

Jueves, a las 8:00 hs.

Importancia para la Educación Física y la Vida Saludable

El programa es una herramienta clave para la promoción de la actividad física en la comunidad, especialmente en el contexto de la educación física, que juega un rol fundamental en el desarrollo físico y emocional de las personas. Las actividades coordinadas en espacios públicos permiten a los participantes ejercitarse de manera gratuita, accesible y en un entorno seguro, contribuyendo al bienestar integral.

Además, este tipo de iniciativas contribuye a la construcción de hábitos saludables que se extienden a lo largo del tiempo, mejorando la calidad de vida y reduciendo los riesgos de enfermedades asociadas al sedentarismo. La práctica constante de actividades físicas mejora la capacidad cardiovascular, fortalece los músculos, optimiza el bienestar mental y fomenta la convivencia social, siendo estos aspectos esenciales tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo personal.

La Dirección de Deportes invita a todos los vecinos de Nueve de Julio y sus localidades a sumarse a las actividades y disfrutar de los beneficios que aporta una vida activa y saludable.