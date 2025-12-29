Lincoln prevee un prosupuesto de casi $55.000 millones

- Advertisement -

El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 ya fue enviado al Concejo Deliberante de Lincoln, con un total de $54.903.901.500, lo que representa un incremento cercano al 40% respecto al presupuesto vigente de 2025.

“Este presupuesto busca gestionar los recursos públicos de manera eficiente, garantizar la solidez de las cuentas y priorizar servicios que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como salud, servicios públicos, mejoras en infraestructura y asegurar el poder adquisitivo de los empleados municipales”, afirmó el Intendente Salvador Serenal.

Entre las áreas con mayor inversión, la Secretaría de Salud recibirá $3.880.775.900, mientras que la de Servicios Públicos contará con $7.433.000.000 destinados al mantenimiento y optimización de la infraestructura urbana. También se prevén importantes recursos para la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Gobierno, que incluye la Seguridad como área estratégica.

El proyecto de presupuesto ahora quedará a disposición del Concejo Deliberante para su análisis en comisión y posterior debate en el recinto.