General

Lincoln prevee un prosupuesto de casi $55.000 millones

Ingresó al Concejo Delibeante que debrá abordarlo en Sesión Extarordinaria


El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 ya fue enviado al Concejo Deliberante de Lincoln, con un total de $54.903.901.500, lo que representa un incremento cercano al 40% respecto al presupuesto vigente de 2025.

“Este presupuesto busca gestionar los recursos públicos de manera eficiente, garantizar la solidez de las cuentas y priorizar servicios que mejoran la calidad de vida de los vecinos, como salud, servicios públicos, mejoras en infraestructura y asegurar el poder adquisitivo de los empleados municipales”, afirmó el Intendente Salvador Serenal.

Entre las áreas con mayor inversión, la Secretaría de Salud recibirá $3.880.775.900, mientras que la de Servicios Públicos contará con $7.433.000.000 destinados al mantenimiento y optimización de la infraestructura urbana. También se prevén importantes recursos para la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Gobierno, que incluye la Seguridad como área estratégica.

El proyecto de presupuesto ahora quedará a disposición del Concejo Deliberante para su análisis en comisión y posterior debate en el recinto.

