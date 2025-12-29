lunes, diciembre 29, 2025
General

La Juventud Radical repudia actos de violencia y discriminación hacia vecinos del distrito

La agrupación expresó su rechazo a los hechos de hostigamiento y comentarios denigrantes hacia personas con discapacidad y familias de niños con autismo

0
La Juventud Radical condenó desde un mensaje a la comunidad los hechos de violencia y discriminación que se dieron a conocer en los últimos días a través de publicaciones en redes sociales.

Según las denuncias, se registraron situaciones de hostigamiento vinculadas a la discapacidad, así como comentarios profundamente denigrantes dirigidos a familias con niños con autismo. Estos actos generaron una gran conmoción entre las personas y familias de la comunidad, quienes se sintieron directamente afectados por la agresividad y falta de empatía reflejada en las redes.

Desde la Juventud Radical se destacó que estos no son meros “hechos aislados” ni “bromas inocentes”, sino actos conscientes de humillación que constituyen violencia simbólica, vulnerando los principios de convivencia social y respeto entre los ciudadanos. De acuerdo con los dirigentes de la agrupación, este tipo de conductas no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia, ya que atentan contra la dignidad humana.

En este contexto, la agrupación pide una mirada desde el Estado municipal al tiempo que solicitaron la identificación inmediata de los responsables de estos actos, así como la aplicación de sanciones en línea con las ordenanzas vigentes, incluyendo tareas comunitarias que permitan reparar, de alguna manera, el daño causado. También pidieron que se tomen medidas urgentes respecto al caso del empleado municipal involucrado en estos hechos de discriminación.

Además, la Juventud Radical, en conjunto con el bloque de concejales de la UCR, trabaja en la elaboración de un proyecto de ordenanza que proponga la implementación de trabajo comunitario y acciones reparatorias obligatorias para aquellos que incurran en actos discriminatorios o expresen comentarios que lesionen la integridad moral de otras personas. Este proyecto tiene como objetivo frenar la creciente ola de agresiones y fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Desarrollado por Agencia MTR