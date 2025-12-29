lunes, diciembre 29, 2025
La CeyS ‘Mariano Moreno’ programó corte de energía en un sector centrico para este Martes 30

Será entre las 5 y las 7 de la mañana, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CeyS) “Mariana Moreno” ha anunciado la realización de un corte de energía eléctrica programado para el martes 30 de diciembre, con el objetivo de llevar a cabo tareas de mantenimiento en la red de distribución. El corte afectará a un sector de la ciudad de Nueve de Julio, que incluye, entre otras calles, Santa Fe, Cavallari, Cardenal Pironio y Edison. El servicio de electricidad será interrumpido entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, en el marco de los trabajos que la entidad realiza periódicamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

En cuanto a la posibilidad de suspensión del corte, la CeyS advirtió que, en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables, las tareas de mantenimiento podrían ser postergadas. De ser así, la cooperativa informará oportunamente sobre la nueva fecha y horario para la realización de los trabajos.

