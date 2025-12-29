La Asamblea de Mayores Contribuyentes ratificó las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

- Advertisement -

Este lunes 29 de diciembre, se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, donde se ratificaron las Ordenanzas Preparatorias Fiscal e Impositiva correspondientes al Presupuesto del Ejercicio 2026. La sesión, convocada para las 20:00 horas pero que comenzó pasadas las 20:30, generó debates en torno al tratamiento de la normativa.

En un principio, se propuso no modificar el contenido de las ordenanzas, siendo solo cuestión de aprobar o rechazar la propuesta a instancia de la concejala ‘Male’ Defunchio. Sin embargo, el concejal César García defendió la necesidad de incluir la consideración del contenido de las ordenanzas.

A pesar de un cuarto intermedio, no se avanzó con la propuesta de elevar la Tasa Vial en un 30% para evitar el desfinanciamiento municipal, lo que generó un punto de discordia en la sesión. Además, la reunión contó con la presencia de representantes de la Federación Agraria Argentina Filial Nueve de Julio y trabajadores municipales, quienes previamente habían iniciado un paro por reclamos salariales. El paro se extenderá hasta el lunes 5 de enero de 2026.