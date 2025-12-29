Gabriela Tiani: “La educación y la convivencia son un trabajo colectivo que involucra a todos”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una emotiva charla con Gustavo Tinetti en el programa Despertate de Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, compartió una serie de reflexiones sobre el estado actual de la educación en el distrito, los desafíos que enfrentan los docentes y los estudiantes, y las estrategias implementadas para promover la inclusión y la convivencia dentro de las instituciones educativas.

Al inicio de la entrevista, Tiani destacó la importancia de la unión familiar durante las fiestas. “Disfruto de las fiestas desde el reencuentro familiar, que es algo necesario, sobre todo porque mi familia está en Buenos Aires y a veces las obligaciones laborales complican los viajes”, expresó.

Sin embargo, su tono cambió al abordar el tema de la discriminación, un problema que, según ella, sigue vigente tanto en las escuelas como en la sociedad en general. “Trabajamos constantemente sobre estas actitudes que afloran en las instituciones, pero también vemos violencia en las redes y los medios. La escuela es el lugar donde se reciben estas situaciones, y no podemos ignorarlas”, afirmó.

Tiani hizo hincapié en que la educación integral y los acuerdos de convivencia dentro de las instituciones son fundamentales para combatir la discriminación. “Es esencial que las familias conozcan estos acuerdos y participen activamente, ya que cuando hay un trabajo conjunto, podemos abordar estas situaciones con mayor eficacia”, comentó.

La responsabilidad de todos ante la discriminación

La inspectora subrayó que la discriminación no solo ocurre entre estudiantes, sino también en el ámbito de los adultos, lo que complica aún más la tarea educativa. Además, se refirió a la ley de discriminación, que forma parte del Código Penal, y a la necesidad de que las familias comprendan la gravedad de estos actos. “Cuando ocurre una situación de discriminación entre alumnos fuera del horario escolar, afecta a toda la comunidad educativa y, por ende, debemos abordarlo de manera conjunta”, afirmó Tiani.

Un desafío en el ámbito rural

Tiani también reflexionó sobre los desafíos vividos por las escuelas rurales debido a la emergencia hídrica. “El impacto fue tremendo para las comunidades rurales, donde los docentes fueron trasladados en carros o utilizaron vehículos para sortear los inconvenientes del clima. A pesar de las dificultades, los docentes demostraron un gran compromiso”, destacó.

La solidaridad de la comunidad fue otra de las grandes enseñanzas que dejó este año. “A veces no se puede llegar de la forma que se espera, pero la escuela siempre está presente, apoyando y buscando soluciones. Este compromiso institucional trasciende las paredes de las escuelas”, subrayó.

El rol fundamental de la familia en la educación

Al ser consultada sobre el papel de las familias en la educación, Tiani destacó que muchas veces las familias se encuentran atravesadas por situaciones difíciles, como problemas económicos o la falta de trabajo, lo que genera una ausencia en el acompañamiento escolar. Sin embargo, enfatizó que el esfuerzo por parte de las familias está presente, aunque en algunos casos sea más limitado debido a la situación económica. “El problema no está en que las familias no acompañan, sino en que atraviesan situaciones complejas que dificultan este acompañamiento”, indicó.

El trabajo conjunto entre escuelas y comunidad

A lo largo de la charla, Gabriela Tiani insistió en que el trabajo colectivo y colaborativo entre escuelas, familias y comunidades es clave para resolver cualquier conflicto que surja. “No debemos quedarnos con una sola voz. Escuchar las voces de los distintos actores nos ayuda a tomar las mejores decisiones”, reflexionó la Inspectora Jefa Distrital.

El futuro de la educación: participación estudiantil y escuelas de verano

Para finalizar, Tiani destacó la gran participación estudiantil del año, mencionando que tanto en el nivel inicial, primario como secundario, los estudiantes han demostrado un gran compromiso y energía. “Nuestros jóvenes, en lugar de estar ausentes o desinteresados, están muy involucrados en los procesos democráticos y ciudadanos”, dijo orgullosa.

Respecto a las Escuelas Abiertas de Verano, que comienzan este 2 de enero, Tiani adelantó que las sedes serán las mismas que el año pasado, como Pibelandia, Rayuela, Colorín Colorado y Barrilete, además de la Escuela 30, Escuela 17 de Carlos María Naón y la Escuela de Morea. En estas sedes se ofrecerán actividades recreativas y artísticas, y un servicio alimentario que garantiza desayuno, merienda y almuerzo para los estudiantes.

El compromiso con la inclusión

Además, Gabriela resaltó que este año las piletas de las escuelas se mantendrán accesibles para las actividades recreativas, bajo la supervisión de guardavidas, una medida que garantiza la seguridad de los estudiantes.

En este cierre de año, Tiani expresó su optimismo por el futuro de la educación en el distrito, confiando en que los esfuerzos conjuntos continuarán dando frutos en el próximo ciclo lectivo.

“El 2026 será un año con nuevos desafíos, pero con una comunidad educativa siempre dispuesta a trabajar por el bien de nuestros estudiantes”, concluyó Gabriela Tiani.