General

French: corte de energía afecta el servicio de agua

Ante esta situación, se mantiene operativo el Rebombeo con asistencia de Grupo Electrógeno. No obstante, se registra baja presión en la red de la localidad.

ABSA informa que un corte en el servicio eléctrico, afecta el funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Agua y el Rebombeo en French.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

