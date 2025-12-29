El retraso en el pago de haberes generó el reclamo de ATE en los municipales nuevejulienses

- Advertisement -

A pocos días de finalizar el año, el malestar crece entre las y los trabajadores municipales de la ciudad ante el anuncio oficial de que el pago de los salarios se realizará recién el 5 de enero, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la situación laboral y salarial del personal del municipio.

La comunicación fue realizada por el secretario de Gobierno, quien informó que no resulta posible abonar los haberes el 30 o 31 de diciembre, como históricamente se espera en esta época del año. La medida afecta a empleados que perciben sueldos bajos y que, según denuncian desde el sector gremial, vienen desempeñando sus tareas en condiciones laborales deficientes, muchas veces sin la indumentaria ni los elementos de seguridad adecuados.

La situación resulta aún más sensible si se tiene en cuenta el rol fundamental que cumplieron los trabajadores municipales —en especial en los cuarteles— durante los períodos de inundaciones, donde debieron trabajar a destajo para garantizar la asistencia y el funcionamiento de los servicios esenciales.

En este contexto, el delegado de ATE mantuvo una reunión con el secretario de Gobierno, de la cual surgió un comunicado oficial. Allí se detalla que se solicitó el pago del 4% de un 8% adeudado, propuesta que fue aceptada, y se acordó volver a reunirse una vez que el INDEC publique el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre. También se informó que no es factible el pago del salario el día 30 y que tampoco puede asegurarse el 2 de enero, debido a la incertidumbre sobre la recaudación y la posibilidad de girar fondos en descubierto.

Según lo comunicado, el municipio depositaría la mitad de las horas extras adeudadas el lunes 29, mientras que el pago del sueldo quedó garantizado recién para el día 5 de enero. Un dato que profundizó el enojo de los trabajadores fue la confirmación de que el aguinaldo ya fue abonado a funcionarios y concejales.

La pregunta surge de manera inevitable: ¿hay recursos para funcionarios y concejales, pero no para el trabajador municipal? Desde distintos sectores advierten que el empleado de base necesita esos ingresos de manera urgente para afrontar gastos básicos de fin de año.

Miriam Lotumolo, responsable de Peronismo por Nueve de Julio, expresó su repudio a este accionar del Ejecutivo municipal y reafirmaron su compromiso de acompañar y defender los derechos de las y los trabajadores. “Siempre nos van a encontrar de este lado de la vereda, defendiendo el trabajo y la dedicación de los empleados municipales”, señalaron.

Finalmente, manifestaron su expectativa de que la intendenta revea esta decisión y tome conciencia de la responsabilidad que implica conducir el municipio, priorizando a quienes sostienen día a día el funcionamiento del Estado local.