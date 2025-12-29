Convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para este lunes

Lo hace el Concejo Deliberante con importantes puntos a tratar en el orden del día, que incluyen proyectos de ordenanzas fiscales, impositivas y varios asuntos entrados
El Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha convocado a una Asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se celebrará este lunes 29 desde las 20 hs en el recinto oficial del cuerpo legislativo. En esta sesión se discutirán varios proyectos y propuestas centrales para el ejercicio fiscal de 2026.
A continuación, se detalla el orden del día de la convocatoria:
Orden del Día:
DOCUMENTACIÓN 596-2025:
DOCUMENTACIÓN 597-2025:
DOCUMENTACIÓN 595-2025:
D.E.: Proyecto de Ordenanza – Ordenanza Complementaria. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.
Aprobación por minoría y por mayoría con modificaciones en la Comisión de Legislación y Reglamento. – Expte. 302/2025.
Asuntos Entrados:
DOCUMENTACIÓN 659-2025:
DOCUMENTACIÓN 660-2025:
DOCUMENTACIÓN 664-2025:
DOCUMENTACIÓN 666-2025:
DOCUMENTACIÓN 667-2025:
Se espera que en esta sesión se tomen decisiones importantes que influirán en el desarrollo económico y social de la comunidad para el próximo año.