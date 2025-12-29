Convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para este lunes

- Advertisement -

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha convocado a una Asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se celebrará este lunes 29 desde las 20 hs en el recinto oficial del cuerpo legislativo. En esta sesión se discutirán varios proyectos y propuestas centrales para el ejercicio fiscal de 2026.

A continuación, se detalla el orden del día de la convocatoria: