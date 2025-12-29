lunes, diciembre 29, 2025
Convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para este lunes

Lo hace el Concejo Deliberante con importantes puntos a tratar en el orden del día, que incluyen proyectos de ordenanzas fiscales, impositivas y varios asuntos entrados

El Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha convocado a una Asamblea de concejales y mayores contribuyentes que se celebrará este lunes 29 desde las 20 hs en el recinto oficial del cuerpo legislativo. En esta sesión se discutirán varios proyectos y propuestas centrales para el ejercicio fiscal de 2026.

A continuación, se detalla el orden del día de la convocatoria:

Orden del Día:

  1. DOCUMENTACIÓN 596-2025:

    • D.E.: Proyecto de Ordenanza – Ordenanza Fiscal Preparatoria Ejercicio 2026.- Expte. 303/2025.

  2. DOCUMENTACIÓN 597-2025:

    • D.E.: Proyecto de Ordenanza – Ordenanza Impositiva Preparatoria Ejercicio 2026 –Expte. 304/2025.

  3. DOCUMENTACIÓN 595-2025:

    • D.E.: Proyecto de Ordenanza – Ordenanza Complementaria. Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.

    • Aprobación por minoría y por mayoría con modificaciones en la Comisión de Legislación y Reglamento. – Expte. 302/2025.

Asuntos Entrados:

  1. DOCUMENTACIÓN 659-2025:

    • D.E.: Proyecto de Ordenanza – Ratificación de prórroga de contrato de locación “Casa de Abrigo” con la Municipalidad de Nueve de Julio y Iara Berenisse Goldberg Balda -Expte. 325/2025.

  2. DOCUMENTACIÓN 660-2025:

    • Juntos UCR: Proyecto de Resolución – Propuesta para declarar el Año del Bicentenario del Natalicio del General Julio de Vedia. – Expte. 326/2025.

  3. DOCUMENTACIÓN 664-2025:

    • D.E.: Proyecto de Ordenanza – Autorización para escriturar a Barba. – Expte. 327/2025.

  4. DOCUMENTACIÓN 666-2025:

    • Juntos UCR: Pedido de Informes – Solicitud a la Municipalidad de 9 de Julio sobre la situación edilicia. – Expte. 328/2025.

  5. DOCUMENTACIÓN 667-2025:

    • Honorable Concejo Deliberante: Decreto sobre la constitución de un jurado de enjuiciamiento. – Expte. 329/2025.

Se espera que en esta sesión se tomen decisiones importantes que influirán en el desarrollo económico y social de la comunidad para el próximo año.

