Controversias y cuestionamientos metodológicos en el INDEC bajo la presidencia de Javier Milei

En un momento de alta tensión económica y política en Argentina, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) ha vuelto a estar en el centro del debate público. Bajo la presidencia de Javier Milei, las metodologías utilizadas por el organismo encargado de la recolección de datos nacionales han generado controversia y cuestionamientos tanto desde sectores académicos como de la sociedad civil. Un informe reciente realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha puesto en evidencia algunas de las principales deficiencias y desafíos metodológicos que enfrenta el INDEC desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023.

Este análisis es crucial, ya que las estadísticas oficiales son la base sobre la cual se toman decisiones clave en política económica, como la asignación de recursos, la determinación de beneficios sociales y el diseño de políticas públicas. Las mediciones de indicadores clave como la inflación, la pobreza, el salario y la actividad económica tienen implicaciones directas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y sobre la confianza en el gobierno.

Controversias en la Medición de Variables Económicas:

Salario No Registrado: El informe destaca que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el salario no registrado crece un 27,2% real, lo que parece un fenómeno desacoplado del resto de los indicadores económicos. Este aumento, según CEPA, está vinculado principalmente con cambios en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que permiten una mejor captación de ingresos no laborales, como los beneficios sociales (Tarjeta Alimentar, Progresar, PNC). Sin embargo, no se especifica cómo estos cambios impactan en la comparabilidad histórica de los datos, lo que introduce incertidumbre sobre la medición de la pobreza y los ingresos en Argentina. La falta de claridad sobre estos ajustes genera desconfianza en los resultados oficiales, especialmente cuando se presentan como indicadores de progreso o mejoras en la situación económica de los sectores más vulnerables, sin explicar el contexto y las modificaciones en los métodos de medición. Inflación (Índice de Precios al Consumidor – IPC): El informe también cuestiona los ponderadores utilizados en el cálculo de la inflación, señalando que están desactualizados a pesar de que existen nuevos datos (ENGHo 2017/18) que podrían actualizar los índices de manera más precisa. A través de un análisis comparativo, CEPA sostiene que si se actualizaran los ponderadores del IPC, la inflación acumulada de noviembre de 2023 a noviembre de 2025 sería significativamente mayor de lo reportado oficialmente. Según su estimación, la inflación con ponderadores actualizados ascendería a 288,2%, frente al 249,5% calculado con la metodología vigente, lo que refleja una diferencia de 38,7 puntos porcentuales. Este desfase, según el informe, no solo afecta la percepción pública sobre el comportamiento real de los precios, sino que también fue señalado por organismos internacionales como el FMI, que ha instado al gobierno a corregir la metodología del INDEC. Medición de la Pobreza: En cuanto a la medición de la pobreza, CEPA sostiene que la Canasta Básica Total (CBT), uno de los principales indicadores utilizados para determinar la pobreza por ingresos, subestima el peso de los servicios y el transporte. En la actualidad, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) representa un porcentaje mayor que en mediciones anteriores, lo que lleva a una interpretación distorsionada de la pobreza. Además, la mejora de ingresos reflejada por los nuevos métodos de medición (como los cambios en la EPH) no necesariamente se corresponde con una mejora real en el bienestar de la población. Estadísticas de Turismo: Otra de las áreas donde el INDEC ha sido criticado es en la medición del turismo. En octubre de 2024, el gobierno decidió no renovar el convenio con el INDEC para realizar la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera. Esta discontinuidad en la recolección de datos ha coincidido con un contexto negativo para el sector turístico: a pesar de que las salidas de turistas argentinos al exterior aumentaron, el número de turistas extranjeros cayó un 5,9%, y el déficit en la balanza turística alcanzó los 365 millones de dólares. Esta falta de información precisa sobre el estado del turismo en el país podría dificultar la implementación de políticas públicas adecuadas para mitigar el impacto negativo en este sector. Actividad Económica: En cuanto a la actividad económica, el informe de CEPA cuestiona las revisiones “inusualmente grandes” realizadas en septiembre de 2025 sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Este índice, que busca medir el crecimiento del producto bruto interno (PBI), experimentó un repunte en el mes que, según CEPA, fue explicado casi exclusivamente por la Intermediación Financiera, que tiende a sobredimensionarse en contextos de alta volatilidad cambiaria. Además, el fuerte aporte de impuestos netos de subsidios también infló artificialmente el crecimiento de la actividad económica, lo que permitió sostener la narrativa oficial de ausencia de recesión. Sin embargo, excluyendo estos componentes distorsionadores, el nivel de actividad económica a septiembre de 2025 estaba prácticamente igual a los niveles de noviembre de 2023, lo que refleja una desaceleración económica real que no se reflejaba completamente en las estadísticas oficiales.

El informe de CEPA es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de revisar las metodologías del INDEC, especialmente en un contexto económico complejo y de incertidumbre. La transparencia en los cambios metodológicos y la actualización de los indicadores son elementos clave para garantizar la precisión y confiabilidad de las estadísticas oficiales. Sin datos verídicos y comparables, se dificulta la elaboración de políticas públicas efectivas, y la confianza en las instituciones se ve seriamente afectada.

Este informe no solo pone en evidencia las debilidades técnicas del INDEC, sino que también resalta cómo estas deficiencias pueden ser utilizadas para sostener narrativas políticas que no reflejan la realidad económica de la Argentina. En este sentido, la comunidad académica, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un papel fundamental en la vigilancia y discusión pública de estos datos para garantizar que la economía del país sea evaluada de manera precisa y honesta.

Recomendaciones:

Actualizar y revisar los ponderadores del IPC con datos recientes y ajustar las metodologías para reflejar con mayor precisión los aumentos en precios de servicios y tarifas. Asegurar la continuidad y precisión en la recolección de datos sobre sectores clave como el turismo, la pobreza y la actividad económica. Mejorar la transparencia de los cambios metodológicos en las encuestas y mediciones del INDEC, explicando claramente cómo estos ajustes afectan la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo.

En última instancia, la confiabilidad de las estadísticas nacionales es esencial para una gestión económica eficiente y para una democracia saludable, que depende de la información clara y precisa para tomar decisiones informadas.