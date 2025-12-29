Controles de SENASA para asegurar el ingreso seguro de alimentos a la Patagonia

Con el incremento del flujo de turistas hacia la Patagonia debido a las fiestas y las vacaciones, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) refuerza los controles en los puntos de acceso a la región con el objetivo de prevenir el ingreso de productos que puedan transportar plagas y enfermedades perjudiciales para la producción agropecuaria local.

La Patagonia, que goza de un estatus sanitario diferenciado, ha logrado importantes avances en el acceso de sus productos a mercados internacionales exigentes. Entre estos logros se destaca su reconocimiento como área libre de la mosca de los frutos y como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Por esta razón, se mantienen estrictas regulaciones sobre los productos que pueden ingresar a la región.

SENASA realiza inspecciones en rutas y aeropuertos, donde se revisan vehículos y equipajes para detectar frutas, hortalizas, carnes rojas, salazones y productos caseros o artesanales sin identificar, que puedan representar riesgos para el estatus sanitario de la zona.

Entre los productos prohibidos se encuentran frutas como cítricos, damasco, durazno, manzana, palta (excepto la variedad Hass) y pera, entre otras, que son hospederos de la mosca de los frutos. Además, no se pueden ingresar carnes y derivados de especies susceptibles a la fiebre aftosa, como bovinos, porcinos, ovinos y algunas especies de animales silvestres. También están restringidos los productos de caza, cueros frescos, y carne de cotos de caza.

El ingreso de aves y plantas también está regulado, por lo que SENASA recomienda consultar los requisitos específicos antes de viajar.

Sin embargo, hay productos que sí pueden ser trasladados hacia la Patagonia, siempre y cuando sea en cantidades para el consumo personal o familiar. Entre ellos se incluyen alimentos secos como arroz, fideos, azúcar, yerba, alimentos cocidos listos para el consumo, y frutas y hortalizas que no sean hospederas de la mosca de los frutos. También están permitidos los cortes de carne sin hueso, embutidos frescos envasados al vacío y rotulados, embutidos secos y salazones sin hueso, siempre que cuenten con el rótulo de origen correspondiente.

SENASA recuerda que la colaboración de los viajeros es fundamental para facilitar los controles y proteger la producción agroalimentaria del país. Para obtener más información sobre las restricciones y los requisitos para el traslado de alimentos, los viajeros pueden consultar el apartado “Información para el viajero” en la página web del SENASA, escribir al correo electrónico [email protected] o enviar un mensaje al WhatsApp oficial 541135859810.

Con el apoyo de todos, se podrá seguir manteniendo el estatus sanitario diferenciado de la Patagonia, protegiendo tanto su producción agropecuaria como la salud de los turistas y habitantes locales.