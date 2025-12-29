Cierres temporales de las Oficinas del Instituto de Previsión Social en Bolivar y 25 de Mayo

El Instituto de Previsión Social informa que, entre el lunes 12 y el viernes 30 de enero, la oficina ubicada en la localidad de Bolívar permanecerá cerrada.

Se aclara que el Centro de Atención Previsional (CAP) más cercano disponible para los usuarios de Bolívar será:

Olavarría: Calle Junín n° 3075 – Casa de la Provincia

El horario de atención será de 8:30 a 13:30 hs, de lunes a viernes.

El organismo previsional aclaró que la oficina en Bolívar retomará sus actividades con normalidad a partir del lunes 2 de febrero.

CÓMO SERÁ LA ATENCIÓN EN LA OFICINA DE 25 DE MAYO

El Instituto de Previsión Social también informa que, entre el lunes 5 y el viernes 16 de enero, la oficina ubicada en la localidad de 25 de Mayo permanecerá cerrada.

El Centro de Atención Previsional (CAP) más cercano disponible será:

Saladillo: Leandro N. Alem 3290, 1º Piso

El horario de atención será de 8:30 a 13:30 hs, de lunes a viernes.

El organismo previsional aclaró que la oficina en 25 de Mayo retomará sus actividades con normalidad a partir del lunes 19 de enero.

Con este comunicado, el Instituto de Previsión Social busca mantener informados a los usuarios de las localidades afectadas por los cierres temporales y asegurar que reciban la atención necesaria en los centros alternativos disponibles.