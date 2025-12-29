Chacabuco creo una Tasa de Salud ‘muy módica’ dijo el intendente Golia

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, se refirió a la tasa de salud que será tratada en el Concejo Deliberante y que tiene como objetivo brindar recursos adicionales al sistema sanitario local. “Tiene que ver con el contexto que hoy estamos viviendo. Todo el sistema de salud está muy deteriorado, tanto lo público como lo privado”, explicó en una entrevista con Chacabuco en Red.

Golía destacó que el Hospital Municipal es el principal prestador de la ciudad y atiende una demanda en constante crecimiento. “El 58% de los recursos ordinarios se van en el funcionamiento de la salud, y cada vez aumenta más la demanda”, señaló.

En defensa de la nueva tasa, el intendente aseguró: “Es una tasa muy módica, lo que vale una consumición de media pizza o un sándwich. Creemos que es una cuota muy accesible para contribuir a mejorar el sistema de salud”.

Ante las críticas de quienes cuentan con obra social o prepaga, Golía aclaró que “las obras sociales no siempre cubren el 100% de las prestaciones. A veces te cubren el 70% y el resto se lo termina haciendo cargo el hospital”.

El mandatario concluyó que la medida busca fortalecer el sistema de salud local dentro de un esquema solidario: “Lo que planteamos es que todos aportemos un mínimo para que todos sean atendidos de la misma manera”.