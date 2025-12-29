César García: “La crisis económica nos obliga a ajustar, pero no podemos dejar de trabajar por el municipio”

Este lunes en el programa Despertate de Cadena Nueve, Vision Plus TV y Máxima 89.9, el doctor César García, Presidente del bloque Propuesta Republicana (PRO) en el Consejo Deliberante de Nueve de Julio, conversó sobre los temas centrales de la última sesión del año.

Se deberá votar sobre el presupuesto municipal y la fiscal impositiva, dos instrumentos clave para el financiamiento local. Según explicó el Dr. García, el aumento del 20% en las tasas municipales que se ha propuesto es insuficiente frente a la realidad económica del municipio. “Los costos, especialmente de combustible, han aumentado un 40%, y mantener la infraestructura vial y los servicios municipales requiere recursos acorde a esa realidad”, señaló García.

Este incremento del 20% no cubre el aumento de los costos operativos y no alcanza para financiar la renovación de maquinaria o el mantenimiento de los caminos rurales, lo que genera preocupación, sobre todo en un municipio con una importante actividad agropecuaria.

Conflictos laborales: Empleados municipales exigen mejoras salariales

Otro de los temas candentes fue el conflicto con los empleados municipales, que han reclamado aumentos salariales y el pago de horas extras adeudadas. El Dr. García destacó que, a pesar de que el aguinaldo fue abonado a todo el personal, hubo reducciones en las bonificaciones destinadas a los funcionarios. Esto generó descontento entre los trabajadores municipales, quienes anunciaron medidas de fuerza.

El gobierno municipal ha propuesto cinco alternativas de aumento salarial para resolver las diferencias, pero hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo total con los sindicatos. Según García, “El objetivo es llegar a un consenso que sea justo tanto para los empleados como para la situación financiera del municipio”.

La presión tributaria y los retos del financiamiento

Uno de los puntos clave que García abordó durante la entrevista fue la presión tributaria municipal. En su análisis, el concejal explicó que la tasa vial en 9 de Julio es una de las más bajas de la región, lo que limita la capacidad del municipio para financiar el mantenimiento de los caminos rurales y la renovación de maquinaria necesaria para mantener los servicios básicos. “La baja presión tributaria limita los recursos para el mantenimiento de la infraestructura vial, lo que repercute negativamente en la producción local, especialmente en el sector agropecuario”, explicó García.

Además, la recaudación de tasas municipales está apenas en un 60% respecto a lo presupuestado, lo que genera un déficit significativo en las cuentas municipales. Este déficit se ve acentuado por la falta de acceso a financiamiento, como el leasing, debido a la falta de orden económico en el municipio. Para García, la solución radica en una reforma tributaria que otorgue mayor autonomía financiera a los municipios, permitiéndoles contar con recursos suficientes para hacer frente a los gastos operativos y seguir prestando servicios esenciales.

Reforma tributaria: ¿Un cambio necesario?

El Dr. César García fue contundente al afirmar que es urgente una reforma tributaria que permita a los municipios tener mayor autonomía financiera y que reduzca su dependencia de la coparticipación provincial y nacional. “Los municipios no pueden seguir dependiendo de transferencias que llegan tarde y son insuficientes. Necesitamos contar con recursos propios que nos permitan gestionar nuestros gastos de manera más eficiente”, destacó García.

En este contexto, el concejal propuso una reforma que contemple la actualización de las tasas municipales de manera gradual, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los vecinos y productores locales. Además, subrayó la importancia de garantizar que cualquier incremento en los tributos sea transparente y progresivo, para evitar mayores cargas a los sectores más vulnerables de la población.

Expectativas para el próximo año

Con el cierre de 2025, las expectativas para el próximo año son mixtas. Por un lado, García destacó la necesidad de políticas responsables y consensuadas para ajustar gradualmente la situación presupuestaria, mirando más allá de los intereses políticos y centrados en las necesidades de la comunidad. “El próximo año será clave para consolidar una reforma tributaria que fortalezca nuestra autonomía financiera y nos permita garantizar los servicios a los vecinos, sin generar mayores tensiones económicas”, concluyó el Dr. García.

En cuanto a la situación laboral, el concejal expresó su confianza en que se alcanzará un acuerdo razonable con los sindicatos municipales, con el fin de evitar nuevas medidas de fuerza que puedan afectar el normal funcionamiento del municipio.

La entrevista con el Dr. César García expuso las tensiones económicas y laborales que atraviesa el municipio de 9 de Julio, especialmente al cierre de un año de dificultades financieras. La necesidad de actualizar las tasas municipales, abordar la presión tributaria y asegurar una mayor autonomía financiera son cuestiones clave para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos en el futuro.

Con un panorama incierto a nivel provincial y nacional, el próximo año será determinante para avanzar hacia un presupuesto equilibrado que permita enfrentar los desafíos estructurales del municipio, siempre con el foco puesto en el bienestar de los vecinos y la estabilidad económica de la localidad. La reforma tributaria y el acuerdo salarial con los empleados municipales serán fundamentales para garantizar una gestión eficiente y responsable en el 2026.

A partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la sesión en el Consejo Deliberante de Nueve de Julio, que será transmitida en vivo por Cadena Nueve.