General

Municipales nucleados en ATE paran este lunes despues del mediodía

Se reclaman haberes atrasados y el aguinaldo

0
Los trabajadores municipales iniciarán un paro este próximo lunes 29 de diciembre, convocado por el sindicato ATE, debido a una serie de reclamos no atendidos por la administración local.

Entre los principales puntos en disputa se encuentran:

  1. Porcentuales de deuda salarial que aún no han sido saldados.

  2. Entrega pendiente de ropa de trabajo para los empleados.

  3. Retraso en el pago de sueldos, que se efectuará recién el 5 de enero, cuando muchos trabajadores esperaban cobrar antes de fin de año.

  4. Horas extras adeudadas correspondientes al mes de noviembre.

Además, se informó que el personal de recolección de basura decidió no salir a trabajar durante la noche del viernes.

El paro está convocado como una medida para exigir la resolución de estos temas pendientes y se llevará a cabo en un contexto en el que los trabajadores municipales buscan regularizar su situación salarial y obtener respuestas a sus solicitudes.

