Un sector céntrico de Nueve de Julio estará sin luz

Este sábado 27 de diciembre de 2025, de 06:00 a 11:00 horas, se realizará un corte de energía por tareas de mantenimiento en la zona delimitada en la imagen adjunta (líneas rojas).

La interrupción de servicio temporario es parte de un plan de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio eléctrico. Durante este tiempo, se verá afectada la zona urbana indicada, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.

Condiciones Climáticas Adversas:

En caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables, las tareas de mantenimiento se reprogramarán hasta nuevo aviso.

Para más detalles, se solicita a los usuarios estar atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales.

#ceys9dejulio

#corteprogramados