Oficializaron los feriados no laborables de 2026

A pocos días de Fin de Año, el Gobierno nacional oficializó los nuevos feriados no laborables con fines turísticos para 2026. La medida, publicada este viernes en la Resolución 164/2025 del Boletín Oficial, cea de esta forma tres fines de semana “extralargos” más, para quienes puedan aprovecharlos, en marzo, julio y diciembre.

Se estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

Las fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos. Se trata de una estrategia del Gobierno que comenzó a ser aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el sector hotelero, la gastronomía y el transporte.

De esta manera, el feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que comenzará el sábado 21. En tanto, el del viernes 10 de julio se sumará al del jueves 9 de julio por el Día de la Independencia. Y el lunes 7 de diciembre precede al 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.