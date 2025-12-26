La Municipalidad refuerza medidas de prevención ante las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas pronosticadas para la semana entrante, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir el golpe de calor, una afección que puede afectar a personas de todas las edades y que, en casos severos, puede tener consecuencias graves para la salud.

Desde el área sanitaria se recordó que los grupos de mayor riesgo son los niños —quienes muchas veces no logran manifestar con claridad los síntomas— y los adultos mayores de 65 años. No obstante, cualquier persona expuesta de manera prolongada al calor intenso puede verse afectada, especialmente si realiza actividades físicas o permanece en ambientes poco ventilados.

En este contexto, se solicita a la comunidad extremar los cuidados y adoptar hábitos saludables para reducir los riesgos durante los días de altas temperaturas.

Recomendaciones para prevenir el golpe de calor:

Usar ropa suelta, de materiales livianos y de colores claros.

Protegerse del sol utilizando sombrero o sombrilla.

Aplicar crema de protección solar con factor (SPF) 30 o superior.

Beber abundante agua antes y durante cualquier actividad al aire libre.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, muy dulces o infusiones calientes.

No realizar comidas muy abundantes; priorizar frutas y verduras.

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas.

No participar en actos públicos ni realizar juegos en espacios cerrados sin ventilación.

Mantener el aire acondicionado a una temperatura de 24°.

Finalmente, desde el municipio se recomienda estar atentos a posibles síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, cansancio excesivo o piel muy enrojecida, y consultar de inmediato a un profesional de la salud ante cualquier señal de alerta.