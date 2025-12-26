La Fiesta de los Bomberos de Nueve de Julio: un encuentro familiar con un hecho aislado

- Advertisement -

La tradicional Fiesta de Navidad organizada por los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio se vivió como un verdadero encuentro de familia, colmado de alegría, emoción y espíritu festivo. Vecinos y vecinas se acercaron para compartir una noche especial, marcada por la unión y el reconocimiento a la labor de la institución.

Como parte del cierre del evento, se realizó un espectáculo de luces que iluminó el cielo y fue muy bien recibido por el público. Sin embargo, durante una segunda tanda se produjeron efectos sonoros que sorprendieron a los presentes, teniendo en cuenta que en la ciudad rige la ordenanza de Pirotecnia Cero.

Desde la institución aclararon que la adquisición del material pirotécnico se realizó bajo la premisa de que se trataba exclusivamente de luces frías y silenciosas. No obstante, de manera involuntaria y ajena a la organización, dentro del envío se incluyó una caja con efectos sonoros, lo que generó sorpresa tanto en el público como en los propios organizadores.

Los Bomberos Voluntarios manifestaron su asombro por lo ocurrido y remarcaron que se trató de un error externo, no intencional, que no refleja el compromiso permanente de la institución con el cumplimiento de las normativas vigentes y el respeto por la comunidad.

Tras las disculpas, que deben ser aceptadas, este hecho aislado no debe opacar la impecable organización del evento ni el esfuerzo realizado para brindar una celebración cuidada, inclusiva y pensada para toda la familia.

La Fiesta de los Bomberos volvió a demostrar el fuerte lazo entre la institución y la comunidad, reafirmando valores de solidaridad, responsabilidad y compromiso social.