La Dirección General de Bromatología brinda recomendaciones para el uso responsable de piletas domiciliarias

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, las piletas domiciliarias vuelven a ser protagonistas. Desde la Dirección General de Bromatología se solicita a la comunidad extremar los cuidados y adoptar un uso responsable del agua potable, teniendo en cuenta que se trata de un recurso imprescindible y escaso.

El llenado y mantenimiento de piletas implica un consumo significativo de agua: una pileta de 5.000 litros equivale al consumo diario de agua potable de aproximadamente 25 personas. Por ello, el uso racional del agua nos involucra a todos y representa un beneficio directo para las generaciones futuras. Tomar medidas preventivas a tiempo es clave para reducir el desperdicio y garantizar su disponibilidad.

Además del cuidado del recurso, es fundamental mantener el agua en condiciones sanitarias adecuadas para evitar riesgos para la salud. A continuación, se detallan algunas recomendaciones esenciales:

Uso de cloro

El cloro es indispensable para mantener el agua libre de bacterias y microorganismos. Debe aplicarse en la cantidad adecuada según el volumen de agua de la pileta.

Luego de la dosificación, es importante controlar periódicamente su nivel mediante kits de tiras reactivas. El nivel recomendado es de 2 partes por millón (ppm). Valores superiores pueden resultar tóxicos para las personas, mientras que niveles bajos favorecen la proliferación de bacterias.

Alguicidas

Los alguicidas se utilizan para eliminar las algas, responsables del color verdoso del agua y de que las superficies se vuelvan resbaladizas. Se recomienda agregar la dosis indicada de forma periódica, especialmente cada vez que se renueva el agua de la pileta.

Floculantes

También conocidos como coagulantes o clarificadores, se emplean cuando el agua se presenta turbia por partículas en suspensión. Estos productos permiten que las partículas se agrupen y decanten en el fondo, facilitando su posterior limpieza con barrefondos.

Importancia de medir el pH

El control del pH del agua es fundamental y debe realizarse al menos una vez por semana con un kit de medición. El valor ideal se encuentra entre 7,2 y 7,6, ya que influye directamente en la efectividad del cloro.

Si el pH está fuera de ese rango, se debe corregir utilizando productos alcalinizantes o acidificantes, según corresponda.

Recomendaciones adicionales

Una pastilla de cloro en miniboya acondiciona aproximadamente 5.000 litros de agua hasta su disolución total.

Cubrir la pileta con una lona ayuda a evitar la acumulación diaria de suciedad como hojas y polvo.

Retirar residuos con un saca bichos o colador hogareño.

Agregar cloro líquido (lavandina) diariamente, respetando siempre las indicaciones del rótulo.

Desde la Dirección General de Bromatología, ubicada en Cavallari 121, se recuerda que ante cualquier duda o consulta se puede comunicar al (02317) 610086. El compromiso con el cuidado del agua y la salud es una responsabilidad compartida.