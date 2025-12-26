La diócesis de Nueve de Julio cierra el Año Jubilar con una celebración de esperanza en la Catedral

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco de las celebraciones posteriores a la Navidad y aún con el espíritu navideño presente, los sacerdotes Adolfo Petti, párroco de la Catedral Santo Domingo de Guzmán, y Alcides Valverde brindaron detalles sobre la clausura del Año Santo Jubilar, que se realizará este domingo 28 de diciembre a las 20 horas en la Catedral.

La ceremonia será presidida por el obispo diocesano, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, en comunión con lo que sucederá simultáneamente en todas las catedrales del mundo, donde los obispos cerrarán el Año Jubilar con celebraciones de acción de gracias. En Roma, el Santo Padre lo hará durante el mes de enero, recordó el padre Petti.

“El Año Jubilar ha sido un tiempo de muchas gracias para nuestra diócesis”, expresó el padre Petti, destacando las ordenaciones sacerdotales, las asambleas parroquiales realizadas en las 17 ciudades de la provincia de Buenos Aires que conforman la jurisdicción diocesana, y el camino pastoral compartido durante todo el año.

Por su parte, el padre Alcides Valverde explicó que la celebración comenzará en la plaza, con la plantación de un olivo y la suelta de palomas como signos de paz y esperanza. Luego, se realizará una breve procesión hacia la Catedral, donde se celebrará la misa solemne con la participación de sacerdotes y delegaciones laicales de las distintas parroquias.

“El Jubileo de la Esperanza es algo muy significativo para nuestra comunidad, especialmente teniendo presente la figura del cardenal Eduardo Pironio, testigo privilegiado de la esperanza cristiana”, señaló Valverde, remarcando la dimensión personal y comunitaria que deja este tiempo jubilar.

Ambos sacerdotes coincidieron en que el fruto del Año Jubilar es profundamente personal, ya que cada fiel vivió este tiempo de gracia desde su propia experiencia de fe, oración y reconciliación. No obstante, expresaron el deseo de que haya sido un año fecundo para toda la Iglesia.

Al finalizar la misa, se compartirá un momento fraterno con algo fresco y canciones, especialmente pensado para quienes lleguen desde otras localidades. En ese sentido, se invitó especialmente a los vecinos de la ciudad a ser anfitriones y acompañar esta celebración diocesana.

Finalmente, también se destacó el valor del pesebre viviente, que recibió una gran respuesta de la comunidad. “Fue un espacio que ayudó a la oración, al agradecimiento y a recordar que Jesús nace en nuestro corazón”, expresó el Padre Petti sobre lo vivido en la noche de la Navidad, agradeciendo a las hermanas y laicos que participaron en su preparación.

La Catedral permanecerá abierta para que los fieles puedan seguir visitando el pesebre y compartir este tiempo de Navidad, deseando que sea un tiempo de vida, salud y bendición para todos.