La Cooperativa CEyS Mariano Moreno informó sobre el corte de luz ocurrido durante la Navidad

En la mañana de este miércoles 25 de diciembre, aproximadamente a las 7:00 hs, se registró un desperfecto en el alimentador N°7 de media tensión, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico en varios sectores de la ciudad.

Tras la activación de los recorridos de guardia, el equipo técnico determinó que la falla no se encontraba en la red aérea, sino en un tramo subterráneo de media tensión ubicado en la intersección de Frondizi y Cardenal Pironio. Dicho tramo permanece fuera de servicio hasta el momento.

Gracias al diseño del sistema de distribución, que opera de manera anillada, se pudo realizar una reconfiguración de la red para restablecer el suministro a través de otros alimentadores. No obstante, las altas demandas de consumo propias de los días festivos y las altas temperaturas ocasionaron interrupciones momentáneas debido a un exceso de carga, pero sin que se produjeran fallas adicionales.

Actualmente, el sistema eléctrico se encuentra funcionando en una configuración provisoria, considerada de emergencia desde el punto de vista técnico, pero que asegura el suministro mientras se trabaja en la solución definitiva. Se tiene previsto que el domingo por la mañana, aprovechando las menores demandas de consumo, se realice el reemplazo del tramo subterráneo afectado por una línea aérea, lo que permitirá la normalización del funcionamiento del alimentador.

Es importante destacar que el desperfecto también causó daños en un interruptor del tablero de distribución, cuya reparación está siendo evaluada por personal técnico especializado proveniente de la ciudad de Luján.

Ante las altas temperaturas previstas para los próximos días, desde la Cooperativa se recuerda a la comunidad la importancia de un uso responsable y racional de la energía, especialmente durante los horarios de mayor demanda, con el fin de evitar nuevas sobrecargas en el sistema eléctrico.

Asimismo, se mantendrán guardias reforzadas y se continuará en contacto con empresas y grandes usuarios para coordinar acciones preventivas durante la próxima ola de calor.

Desde la Cooperativa CEyS Mariano Moreno agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad para superar esta situación.