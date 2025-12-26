El PJ bonaerense ya tiene la fecha para la presentación de candidatos

- Advertisement -

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires se encuentra en plena etapa de definiciones rumbo a la elección interna prevista para el domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que se renovará la conducción del principal partido de oposición en el distrito más grande del país. Días atrás se terminó de definir el cronograma electoral; en donde establece plazos para la presentación de avales, impugnaciones y listas de candidatos. En este contexto, el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encuentra por estas horas cargando afiliaciones.El 8 de febrero es la fecha límite en la que se sabrá si el PJ va a una interna o llega a la renovación de autoridades en unidad.

La discusión interna enfrenta a figuras de peso como Máximo Kirchner, actual titular del PJ bonaerense, quien representa a La Cámpora y cuenta con el respaldo de intendentes e integrantes del espacio kirchnerista. En paralelo, Kicillof impulsa su propio armado y aunque busca tomar distancia de esa negociación, sus ministros e intendentes que se enrolan en el Movimiento Derecho al Futuro se mantienen activos en la búsqueda de avales y algunos de ellos suenan como posibles nombres para disputar la conducción partidaria si es que, efectivamente, hay internas.

Hay distintos escenarios. En la última reunión del Consejo del Partido, que se llevó adelante el 19 de diciembre en el distrito de Malvinas Argentinas, se consensuó que la fecha para renovar autoridades será el 15 de marzo del 2026 y en el marco de la negociación el MDF logró incluir dos nombres propios al grupo de apoderados del partido. Son Ana Laura Ramos, referenciada en el intendente platense Julio Alak, y María Sol Berriel, subsecretaria de Legal y Técnica de la provincia, que responde directamente a Vila. Los aspirantes originales, la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y el jefe de gabinete de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, presidida por Verónica Magario; Mariano Díaz Ordoñez, no pudieron ser apoderados porque no reunían la condición de afiliados al partido.