Una multitud vivió la Fiesta de Navidad organizada por los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio

La ciudad de Nueve de Julio fue escenario de una verdadera fiesta navideña con la realización del Mega Desfile de Navidad, organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios, que finalmente se llevó a cabo este jueves 25 de diciembre desde las 19.20 horas, luego de haber sido reprogramado por las condiciones climáticas adversas previstas días atrás.

El evento se desarrolló alrededor de la Plaza General Belgrano y convocó a una gran cantidad de familias, niños e instituciones locales, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más tradicionales y convocantes del calendario de fin de año de la ciudad.

El desfile inició en la intersección de las calles Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen, recorrió el perímetro de la plaza y finalizó en el sector del «Patio de Banderas», donde Papá Noel fue el protagonista de un cierre especial con espectáculo incluido, pensado especialmente para el disfrute de los más pequeños.

Durante el recorrido participaron personajes infantiles, carrozas, escuelas, instituciones y agrupaciones locales, generando un clima de alegría, encuentro y celebración comunitaria. A pesar de las altas temperaturas registradas durante la jornada, el público acompañó masivamente, aguardando el inicio del desfile y disfrutando de cada una de las muestras realizadas con entrega y dedicación donde empresas acompañaron con logistica, como vehículos, sonido y otros aportes.

En el marco del encuentro, Bomberos Voluntarios encabezados por el Presidente de la Institución, Martín del Castillo, coordinaban con remeras con la sigle BV9J cada grupo que representaba una hostoria Disney y el final del desfinele, una unidade del servcio que se presta llevaba a Papa Noel, que con emoción, amor y alegría regalaba afecto y se cba fotos y selfi con los niños y familias.

Es de destacar el importante trabajo organizativo que demandó el Mega Desfile de Navidad, cuya planificación comenzó en el mes de marzo, involucrando una extensa tarea logística y humana. En ese sentido, pusieron en valor el compromiso del personal del cuartel, que aun tratándose del 25 de diciembre, estuvo abocado a acompañar y cuidar a la comunidad durante el desarrollo del encuentro.

Desde la institución también agradecieron el respaldo de la comisión directiva y remarcaron que ‘esta iniciativa surge como un gesto de retribución hacia los vecinos, quienes durante todo el año colaboran y apoyan la labor que realizan los Bomberos Voluntarios en la ciudad’, le dijo Martín del Castillo a Cadena Nueve.

Finalmente, agradecieron la comprensión de la comunidad a seguir acompañando este tipo de propuestas que promueven el encuentro, la solidaridad y el espíritu navideño en Nueve de Julio.