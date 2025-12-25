Se detectarón 97 alcoholemias positivas en Nochebuena tras controlar más de 5 mil vehículos

Durante los operativos de control realizados en la noche de Nochebuena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 97 conductores con alcoholemia positiva en distintos puntos del país. En total, se fiscalizaron 5.220 vehículos y la graduación más alta registrada fue de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre, en la localidad de Caucete, provincia de San Juan.

Los controles se llevaron a cabo en rutas y accesos estratégicos con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y a conductas imprudentes al volante. Como resultado de las fiscalizaciones, además de las alcoholemias positivas, se labraron 163 actas de infracción y se realizaron 102 retenciones de licencias. En todos los casos en los que se constató alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

El operativo se desplegó en 39 puntos del territorio nacional y forma parte de las acciones previstas para la temporada de verano, un período que se caracteriza por el incremento del tránsito vehicular debido a los desplazamientos turísticos y reuniones familiares. Desde la ANSV informaron que los controles por las Fiestas continuarán durante el día y se intensificarán en los próximos días.

Las alcoholemias más altas registradas

1,83 g/l en Caucete, San Juan

1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,57 g/l en Wanda, Misiones

1,49 g/l en Bariloche, Río Negro

1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro

Los operativos de control, y en particular los de alcoholemia, forman parte de una política permanente de fiscalización destinada a reducir la siniestralidad vial en todo el país. La detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de que se produzcan siniestros graves.

Desde el organismo nacional adelantaron que estos controles se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, con el objetivo de promover una conducción responsable y segura.