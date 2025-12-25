Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas

- Advertisement -

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los ataques a silobolsas y otros bienes del sector agropecuario. La propuesta apunta a modificar el Código Penal e incorporar la figura de “vandalismo rural”, con penas de prisión de entre dos y cinco años para quienes cometan este tipo de delitos.

El proyecto fue acercado a los senadores nacionales Patricia Bullrich y Pablo Cervi, ambos integrantes del bloque La Libertad Avanza. Según se informó, la iniciativa tiene como objetivo tipificar y sancionar de manera específica los hechos que afectan directamente a la producción agropecuaria, una problemática que se repite en distintas zonas rurales del país.

En concreto, la propuesta plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis. Este nuevo artículo contempla penas de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes vinculados a la actividad rural, cuando esas acciones afecten el normal funcionamiento de un establecimiento agropecuario.

Desde CRA señalaron que el espíritu del proyecto va más allá de la protección de bienes materiales. “No se trata solo de cuidar la propiedad, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, expresaron desde la entidad ruralista.

La presentación del proyecto se da en un contexto de reiterados ataques a silobolsas, hechos que generan fuertes pérdidas económicas y preocupación entre los productores. De avanzar en el Congreso, la iniciativa incorporaría sanciones penales más severas y de cumplimiento efectivo para este tipo de delitos.