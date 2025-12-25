viernes, diciembre 26, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
viernes, diciembre 26, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
General

Piden penas de hasta cinco años de cárcel para quienes ataquen silobolsas

La iniciativa fue presentada por Confederaciones Rurales Argentinas y propone crear la figura de “vandalismo rural” en el Código Penal, con penas no excarcelables para quienes dañen la producción agropecuaria

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los ataques a silobolsas y otros bienes del sector agropecuario. La propuesta apunta a modificar el Código Penal e incorporar la figura de “vandalismo rural”, con penas de prisión de entre dos y cinco años para quienes cometan este tipo de delitos.

El proyecto fue acercado a los senadores nacionales Patricia Bullrich y Pablo Cervi, ambos integrantes del bloque La Libertad Avanza. Según se informó, la iniciativa tiene como objetivo tipificar y sancionar de manera específica los hechos que afectan directamente a la producción agropecuaria, una problemática que se repite en distintas zonas rurales del país.

En concreto, la propuesta plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal y la incorporación del artículo 184 bis. Este nuevo artículo contempla penas de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes vinculados a la actividad rural, cuando esas acciones afecten el normal funcionamiento de un establecimiento agropecuario.

Desde CRA señalaron que el espíritu del proyecto va más allá de la protección de bienes materiales. “No se trata solo de cuidar la propiedad, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, expresaron desde la entidad ruralista.

La presentación del proyecto se da en un contexto de reiterados ataques a silobolsas, hechos que generan fuertes pérdidas económicas y preocupación entre los productores. De avanzar en el Congreso, la iniciativa incorporaría sanciones penales más severas y de cumplimiento efectivo para este tipo de delitos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6082

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR