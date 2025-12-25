Navidad 2025: las ventas minoristas pymes crecieron 1,3% interanual, pero con consumo austero

- Advertisement -

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes registraron un incremento del 1,3% interanual, medido a precios constantes, durante la Navidad 2025. El dato refleja una leve recuperación frente al año pasado, aunque el desempeño estuvo lejos de ser homogéneo y evidenció un consumo prudente por parte de los hogares.

Según el relevamiento, la campaña estuvo atravesada por una alta implementación de acciones comerciales, que alcanzó al 89,3% de los establecimientos. A pesar de ello, el nivel de ventas mostró una marcada dependencia de las promociones, los planes de financiación y, en algunos casos, del impacto de bonos provinciales, que ayudaron a compensar parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

En cuanto a las expectativas, el 32,7% de los comerciantes indicó que las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% sostuvo que resultaron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% consideró que los resultados estuvieron en línea con lo que habían previsto.

El informe también destaca que, si bien se observó una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró principalmente en segmentos económicos y ofertas específicas. La financiación extendida fue uno de los principales motores del consumo en un contexto de restricción del poder adquisitivo y elevado endeudamiento familiar.

El ticket promedio se ubicó en $36.266. El valor más alto se registró en calzado y marroquinería, con $60.041, mientras que el más bajo correspondió al rubro librerías, con $34.484.

Respecto al impacto de la Navidad en el balance comercial mensual, el 40,9% de los consultados afirmó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Por su parte, el 31,1% señaló que tuvieron un impacto moderado en las ventas del mes, mientras que el 21,9% consideró que fueron claves para impulsar el desempeño mensual. En contraste, el 6,1% indicó que no tuvieron impacto alguno.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

Si bien el desempeño general fue levemente positivo, el consumo se mostró fragmentado entre rubros, con mejores resultados en aquellos vinculados a regalos funcionales o de menor valor relativo, y mayores dificultades en los segmentos más sensibles al ingreso disponible. El escenario dejó en evidencia una campaña navideña sostenida más por incentivos comerciales que por una recuperación genuina del consumo.