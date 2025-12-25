jueves, diciembre 25, 2025
29.5 C
Nueve de Julio
General

ABSA activó el grupo electrógeno en French por un corte de energía eléctrica

La interrupción del suministro eléctrico afectó la Planta y el sistema de rebombeo de agua activandose el sistema que mantiene el servicio

ABSA hizo saber en la mañana de este jueves 25 que se registra un corte en el suministro de energía eléctrica que afecta a la Planta y al rebombeo de agua de la localidad de French.

Ante esta situación, se puso en funcionamiento el grupo electrógeno, lo que permite evitar la afectación del suministro de agua a las personas usuarias de la localidad. No obstante, se solicita preservar las reservas domiciliarias y priorizar su uso para hidratación e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Asimismo, se recuerda que, ante cualquier dificultad en el servicio, la empresa dispone de los siguientes canales de contacto: la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.

