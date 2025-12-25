ABSA activó el grupo electrógeno en French por un corte de energía eléctrica

- Advertisement -

ABSA hizo saber en la mañana de este jueves 25 que se registra un corte en el suministro de energía eléctrica que afecta a la Planta y al rebombeo de agua de la localidad de French.

Ante esta situación, se puso en funcionamiento el grupo electrógeno, lo que permite evitar la afectación del suministro de agua a las personas usuarias de la localidad. No obstante, se solicita preservar las reservas domiciliarias y priorizar su uso para hidratación e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Asimismo, se recuerda que, ante cualquier dificultad en el servicio, la empresa dispone de los siguientes canales de contacto: la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.