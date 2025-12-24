Nueve de Julio obtuvo el puntaje máximo en el índice de Transparencia Fiscal Municipal

En el marco del creciente interés por promover la transparencia y la difusión de las cuentas públicas, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), a través de su Filial Provincia de Buenos Aires, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre la información fiscal y presupuestaria publicada por los 135 municipios bonaerenses.

El estudio, elaborado por la Dirección de Estudios Municipales y plasmado en el Informe N.º 27, evalúa el grado de cumplimiento de los gobiernos locales en la publicación de información presupuestaria y de ejecución, tomando como referencia las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y las buenas prácticas de gestión que esta normativa impulsa.

De acuerdo con los resultados del informe, 63 municipios —casi el 47 % del total— alcanzaron el puntaje ideal de 100 puntos, lo que implica un cumplimiento estricto de los estándares de transparencia establecidos. Entre ellos se encuentra la Municipalidad de Nueve de Julio, que logró el puntaje máximo en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal correspondiente a noviembre de 2025.

En el plano regional, Nueve de Julio comparte este reconocimiento con municipios cercanos como Carlos Casares, Bolívar, Bragado, Lincoln, General Villegas, Carlos Tejedor y Trenque Lauquen entre otros, todos ellos con 100 puntos en el índice elaborado por ASAP. En tanto, que Pehuajó, con 30 puntos se encuentra entre los bajo o de egular cumplimiento. Este desempeño regional evidencia un avance significativo en materia de acceso público a la información y rendición de cuentas en el interior bonaerense.

El informe señala además que otros cinco municipios alcanzaron un nivel alto de transparencia, con puntajes iguales o superiores a 75 puntos, mientras que 18 distritos se ubicaron en un nivel medio. En contrapartida, 28 municipios presentaron un cumplimiento bajo o regular y 21 registraron niveles bajos o nulos, lo que lleva a concluir que el 36 % de los municipios de la provincia aún debe profundizar esfuerzos para adecuarse plenamente a la normativa vigente.

El resultado obtenido por Nueve de Julio reafirma el compromiso del Municipio con una gestión eficiente, responsable y transparente, basada en la rendición permanente de cuentas y en la construcción de una administración abierta, participativa e inclusiva, orientada a fortalecer la confianza de la comunidad y mejorar la calidad institucional.